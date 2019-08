Hennigsdorf

Wenn es nach den Grünen und den Linken geht, wird es künftig auf Hennigsdorfer Großveranstaltungen wie Festmeile, Hafenfest oder Weihnachtsmarkt keine Becher, Geschirr und Besteck aus Plastik mehr geben. Auch Heizpilze sollten verboten werden, schließlich stoße ein solches Gerät bis zu 3,5 Kilogramm Kohlenstoffdioxid pro Stunde aus. Für diesen Antrag gab es am Donnerstag im Bauausschuss Kontra.

Die SPD wollte per Änderungsantrag bei Heizpilzen eher eine Prüfung bis 2020, welche ökologischeren Heizmöglichkeiten für Standbesitzer es gibt – dieser Antrag wurde empfohlen. Zum Thema Besteck erklärte Christine Freund ( SPD), dass ohnehin ein entsprechendes Plastikverbot von der EU geplant sei. Eine Mehrheit bekam auch der Änderungsantrag, dass Veranstalter statt eines Verbots von Plastikgeschirr auf Alternativen hingewiesen werden sollen.

Eine Resolution zum Klimanotstand

Das war nicht der einzige Antrag zum Umweltschutz. Der radikalste kommt von den Grünen: Die Stadt solle eine Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes unterzeichnen. Unter anderem erkenne sie an, dass die Eindämmung der Klimakrise für die Kommune Priorität habe – auch das Klimaschutzkonzept des Regionalen Wachstumskerns müsse aktualisiert werden. Bürgermeister Thomas Günther erklärte, dass er sich von der Ausrufung des Notstandes angegriffen fühle. „Nur, weil es andere machen, sollte man trotzdem gucken, was in unserer Stadt alles passiert ist. Wir haben seit Anfang der 1990er-Jahre Maßnahmen zum Klimaschutz ergriffen.“ Es gebe auch für die Zukunft ein riesiges Maßnahmepaket, das die Stadt aus eigenen Mitteln finanziere. Die Grünen wollen nun über eine sanftere Formulierung nachdenken, abgestimmt wurde nicht.

Zudem fordern die Grünen Maßnahmen, die die Verwaltung vorantreiben solle: Neubauten sollten klimaneutrale Energieversorgung bekommen, der Anteil lokal verfügbarer regenerativer Energien sollte hoch sein. Zudem sollten Wohnungsunternehmen sowie die Verwaltung energetische Sanierungen sowie Potenziale für Photovoltaik und Solarthermie auf den Dächern prüfen.

Grüne und FDP wollen E-Mobile fördern

Zudem, so wollen es die Grünen, solle die Verwaltung einen Masterplan zur E-Mobilität erarbeiten – diesen fordert auch die FDP in einem Antrag, der empfohlen wurde. Die umfangreichste Forderung: Die Grünen wollen die Verkehrswende einleiten. Unter anderem soll die Verwaltung mit Bürgern ein Konzept für die „Stadt der kurzen Wege“ erarbeiten, um attraktivere Fuß- und Radwegebeziehungen zu schaffen. Auch die Erschließung der Stadt durch Busse solle auf Veränderungen von Linienführungen, Takten und die Einrichtung von Stadtbuslinien überprüft werden. Zudem solle die Stadt sowohl den S-Bahn-Anschluss für Velten und Hennigsdorf-Nord als auch eine Taktverdichtung des Prignitz-Expresses und die Durchbindung der Kremmener Bahn unterstützen. Auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollen geschaffen werden. Zudem sollten Stadtwerke und Klimakompetenzzentrum aufzeigen, wo noch Potenziale für den Klimaschutz liegen.

Zu guter Letzt fordern die Grünen, dass die Verwaltung eine Liste von Grünflächen und Bäumen aufstellt, die mit den immer höheren Temperaturen Probleme haben und Vorschläge machen, wie der Bestand verändert werden kann. Christine Freund ( SPD) erklärte – wie auch Vertreter der Linken und der Unabhängigen – das Maßnahmenpaket sei zu komplex, um in der ersten Ausschusssitzung darüber zu entscheiden. „Das sind viel zu viele Informationen, dafür muss man sich mehr Zeit nehmen.“ Die Grünen wollen ihren Antrag nun nochmals überarbeiten.

Von Marco Paetzel