Hennigsdorf: Krankenhausdieb mit Phantombild gesucht

Hennigsdorf

Mit einem Phantombild sucht die Kriminalpolizei nach einem bisher unbekannten Mann, der am 19. Juli 2020 im Krankenhaus Hennigsdorf eine Handtasche gestohlen hat. Dazu hatte er das Zimmer einer bettlägerigen Frau betreten und in ihrem Beisein eine Handtasche mit Geldbörse aus dem Schrank entwendet.

Bereits 2019 hatte derselbe Tatverdächtige in einem Krankenhaus in Ludwigsfelde eine Geldbörse aus dem Patientenzimmer gestohlen. Möglicherweise gehen auch noch weitere Diebstähle in Krankenhäusern im Umland von Berlin auf sein Konto.

Anzeige

Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des Mannes geben? Hinweise bitte an Tel. 03301 – 851-0

Von MAZonline