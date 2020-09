Hennigsdorf

Am Mittwoch (9. September) gegen 16 Uhr stellte der Ladendetektiv eines Gemischtwarenhandels am Hennigsdorfer Havelplatz einen Elfjährigen fest, der versuchte eine Bluetoothbox im Wert von 17,95 Euro zu entwenden. Der Junge wurde an die Eltern übergeben. Es wurde eine Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls geringwertiger Sachen eingeleitet.

Von MAZonline