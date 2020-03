Hennigsdorf

Mittwochnachmittag (18. März) gegen 17 Uhr versuchten zwei Personen in einem Supermarkt am Hennigsdorfer Postplatz mehrere Packungen Babynahrung (Milchpulver) im Wert von etwa 144 Euro zu entwenden. Bevor einer dieser beiden, ein 19-jähriger Mann, den Markt verlassen konnte, wurde er durch eine Mitarbeiterin festgehalten und die Polizei informiert. Gegen den festgestellten Ladendieb wurde ein Hausverbot von sechs Monaten erteilt sowie durch die Polizei eine Anzeige wegen Ladendiebstahl aufgenommen. Die andere an der Tat beteiligte Person ist flüchtig.

