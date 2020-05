Hennigsdorf: Laterne droht nach Verkehrsunfall zu kippen

Hennigsdorf

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am frühen Montagabend (11. Mai) in der Spandauer Allee in Hennigsdorf. Gegen 18.37 Uhr war die 22-jährige Fahrerin eines Ford auf Höhe der dortigen Kita aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Laterne kollidiert. „Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht“, wusste Matthias Krüger, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, zu berichten.

Da die Laterne zu kippen drohte, wurde auch die Feuerwehr an die Unfallstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherten die Laterne ab. Der Energieversorger wurde in Kenntnis gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 5000 Euro beziffert.

