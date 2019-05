Hennigsdorf

Yvonne Waltenberger ist nicht mehr Schulleiterin der Hennigsdorfer Albert-Schweitzer-Oberschule. „Die Funktion als Schulleiterin wird sie zukünftig nicht mehr wahrnehmen. Die Schule wird bis zur Neubesetzung der Schulleiterstelle durch den stellvertretenden Schulleiter Herrn Hoff geleitet“, erklärte Dietmar Menzel vom staatlichen Schulamt Neuruppin dazu. Zu den Gründen dürfe er sich nicht äußern.

Die gebürtige Nürnbergerin, die am 1. Oktober 2012 ihren Dienst angetreten hatte, war Nachfolgerin von Sybille Kutschke-Stange, die die Schule 18 Jahre lang geleitet hatte. Für Aufsehen sorgte Waltenberger Ende 2015, als sie an die Presse ging, weil 21 Schüler in Geschäfte mit Cannabis und Ecstasy verwickelt waren. Ein Junge musst die Schweitzer-Schule verlassen, vier weitere bekamen Sozialstunden aufgebrummt.

Von Marco Paetzel