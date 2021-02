Hennigsdorf

Wenn Patricia Sander hinter der Kamera ist, dann fängt sie die großen und kleinen Momente des Familienlebens ein – vom verliebten Paar über Hochzeiten bis hin zu Schwangerschaften und Geburten. „Das richtig einzufangen, fasziniert mich“, sagt die Hennigsdorferin. Schon als Kind fotografierte Patricia Sander gerne, die erste Spiegelreflexkamera schaffte sie sich dann 2013 an. „Die ist dann erstmal wieder im Schrank verschwunden“, sagt die 26-Jährige. Erst durch ein gemeinsames Fotoshooting mit einer Freundin zwei Jahre später kam die Biologielaborantin wieder auf die Fotografie.

Zur Galerie Die Hennigsdorferin Patricia Sander fotografiert seit 2015 leidenschaftlich gerne, vor allem Familienmotive fängt sie gerne ein. Im Jahr 2019 hat sie ein Kleinunternehmen angemeldet.

Es dauerte nicht lange, da kamen die ersten Anfragen für Hochzeiten. Zunächst von Freunden und Bekannten, dann auch von Menschen, die Patricia Sander nicht kannte.

Sie arbeitet an der Zukunft

Nebenbei gestaltete sie ihre Fotoseite bei Facebook, im Juni 2019 meldete sie schließlich ihr Kleingewerbe an – und bildetet sich mit Seminaren weiter. Unter anderen in der Berliner Knips-Akademie oder im Oranienburger Fotostudio „Munkelt“ – dabei ging es vor allem um Grundkenntnisse der Fotografie und den richtigen Umgang mit der Kamera. Im vergangenen Jahr schaffte sie sich dann auch eine neue Kamera an, Typ: Canon EOS 6D Mark II. „Damit bin ich flexibler und habe mehr Einstellungsmöglichkeiten“, sagt Patricia Sander, die sich auch zwei Leinwände für Neugeborenen-Motive angeschafft hat.

Etwa 20 bis 30 Motive macht sie pro Jahr – das solle sich in diesem Jahr, wenn die Pandemie abflaut, steigern. Zuletzt hatte die junge Mutter, die 2017 aus Nauen nach Hennigsdorf gezogen war, Neugeborenen-Shootings im Haus der Eltern, ein Shooting im Schnee mit einem Pärchen. Im Moment ist die Fotografie aber für Patricia Sander eher ein Hobby, und das wird es auch erstmal bleiben. „Ich sehe nicht, dass ich in den nächsten paar Jahren davon leben könnte“, sagt sie. Jedoch sei es schon ein Traum, in etwa fünf bis zehn Jahren mal ein eigenes Fotostudio zu eröffnen.

Die Motive sind auf Facebook, Instagram oder www.patriciasander-fotografie.de zu finden.

Von Marco Paetzel