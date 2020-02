Linke wollen niedrigeren Fernwärme-Preis

Hennigsdorf

Wenn es nach den Hennigsdorfer Linken geht, wird die Preiserhöhung für die Fernwärme wieder zurückgenommen: Ende November hatten die Stadtwerke die Erhöhung ab diesem Jahr angekündigt, in der Summe erhöhen sich – vor allem, um die Klimaschutzziele und eine CO2 -neutrale Fernwärmeversorgung zu erreichen – die Fernwärmekosten durchschnittlich um etwa 13 Prozent. „Stellen Sie sich vor, Ihre Autoversicherung erhöht den Preis um 13 Prozent. Da würden Sie doch sofort wechseln!“ Die Fernwärmekunden jedoch könnten das nicht einfach, sie seien abhängig von den Stadtwerken – das hatte Linken-Chefin Ursel Degner jüngst in der Stadtverordnetenversammlung erklärt.

Per Beschlussantrag in der kommenden Stadtverordnetenversammlung fordern die Linken nun, Bürgermeister Thomas Günther solle in seiner Aufgabe als Gesellschafter der Stadtwerke GmbH dazu aufgefordert werden, die notwendigen Erhöhungen der Fernwärmeendpreise auf höchstens 3 Prozent pro Jahr für vier Jahre festzuschreiben. „Die jetzt im Wirtschaftsplan der Stadtwerke beschlossenen Erhöhungen der Endpreise für die Fernwärme liegen weit über den Preisen, die im Land Brandenburg durchschnittlich bezahlt werden müssen. Sie stellen für viele Hennigsdorfer eine unzumutbare Härte dar. Um notwendige Investitionen trotzdem durchführen zu können, schlagen wir eine Staffelung vor“, heißt es in dem Beschlussantrag der Linken.

Um Härten durch die Preiserhöhung abzufedern, hatten die Stadtverordneten – auf Antrag der CDU-Fraktion – im Dezember 2019 mehrheitlich beschlossen, den Stadtwerken eine Million Euro als Zuschuss im Haushaltsplan 2020 zur Verfügung zu stellen. Diese Entscheidung hatten die Linken damals schon kritisiert. „Dann kriegen die Leute nicht 2020 den Hammer, sondern erst 2021“, hatte Fraktionsmitglied Heiko Piske erklärt. Nun wird das Thema Fernwärme-Preis am kommenden Dienstag erneut auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung stehen. Die Diskussion dürfte lebhaft werden.

Von Marco Paetzel