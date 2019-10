Die Löwen sind los in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Löwen-Applikationen auf den Apotheker-Kitteln, den lindgrünen Möbeln und auch auf dem Deko-Baum im Verkaufsraum sitzt ein Löwe – kein Wunder. Denn die neue Pharmazie heißt Löwen-Apotheke. Highlight bei den kleinen Patienten ist dabei ganz klar der nachgebaute „ Löwenkäfig“ im Innenraum. „Wir hatten die Idee mit der Spielecke, damit die Kinder beschäftigt sind und sich die Eltern in Ruhe beraten lassen können“, sagt Inhaberin Katharina Douglas (35).

Erst im August hatte sie an der Rigaer Straße 30c Höhe Friedrich-Wolf-Straße die neue Apotheke eröffnet. Sie war aus dem alten Ärztehaus umgezogen. Bauherr ist die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft, der auch das Grundstück gehört. „Wir sind Mieter und fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Katharina Douglas. „Obwohl einige unserer Kunden anfangs Schwierigkeiten hatten, uns zu finden.“

Um den Innenausbau effizient zu planen, hatte die Pharmazeutin mit Staatsexamen zum Apotheker einen Architekten engagiert. Anderthalb Jahre hat es vom Plan bis zur Umsetzung gebraucht. „Wir wollten ein nettes, individuelles Ambiente schaffen, das trotzdem reichlich Platz für die zahlreichen Medikamente bietet. Darum haben wir die Möbel bei einem Tischler im Spreewald anfertigen lassen“, sagt Katharina Douglas. Nur das alte Generalalphabet (Warenlager-Regal) hat sie aus der alten Apotheke mitgenommen.

Schon Katharinas Vater Eckard Sacher hatte daraus Arzneimittel entnommen. Von 1991 bis 2016 hatte er die alte Apotheke betrieben. Sie soll die älteste Hennigsdorfs sein. 1921 gegründet, hatte sie schon viele andere Betreiber.

„Als mein Vater 2016 in den Ruhestand ging, hatten wir überlegt, die Apotheke ganz zu schließen. Ich wollte mich damals nicht so fest an ein Unternehmen binden und mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen“, sagt die zweifache Mutter von zwei Söhnen (5 und 7 Jahre). „Aber ich hatte meinem Vater schon zehn Jahre im Geschäft geholfen und mir waren die Patienten ans Herz gewachsen. Da habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.“

Bereut hat sie den Schritt nicht. Auch ihr Mann Gary ist inzwischen mit integriert und erledigt hier und da wichtige KURIER-Dienste, wenn ein Medikament dringend benötigt wird.

Acht Mitarbeiter hat Katharina Douglas inzwischen eingestellt, von denen eine Apothekerin und eine Pharmazie-Assistentin auch hier und da nach Leegebruch pendeln. Denn am 1. November vorigen Jahres hat Katharina Douglas dort die Eichen-Apotheke übernommen, die nun auch Löwen-Apotheke heißt. „Der Name macht sich gut für die Werbung, wenn man zum Beispiel ,starke Angebote’ oder ,Brüller-Preise’ kommunizieren möchte“, sagt Katharina Douglas.

Auch alternative Medizinl ist in der Löwen-Apotheke Thema

Von der Aufgabe der Apotheke in Leegebruch hatte sie durch Zufall erfahren. „Die Apothekerin Frau Schubert hatte einst mit meinem Vater studiert. Ich dachte mir, so schließt sich der Kreis und so konnte ein medizinisches Angebot in Leegebruch erhalten bleiben.“

Die Tradition der Eiche ist aber in Leegebruch geblieben. Eine Deko-Eiche steht im Verkaufsraum – genau wie nun auch in der Apotheke in Hennigsdorf.

„Die Eiche soll die Stärke der Natur symbolisieren“, sagt Katharina Douglas. Sie schwört neben den schulmedizischen Arzneimitteln auch auf alternative Heilmethoden. „Schulmedizinische Arzneimittel sind unerlässlich, aber bekämpfen oft nur die Symptome. In bestimmten Fällen können auch alternativmedizinische Präparate wie Schüßler-Salze helfen“, sagt die Apothekerin, der es wichtig ist, den Ursachen einer Krankheit auf den Grund zu gehen.

„Wenn meine Kinder anfangen, eine Erkältung auszubrüten, steuere ich mit Schüßler-Salzen dagegen, die das Immunsystem stärken. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und auch von Kunden ein positives Feedback erhalten. Wir haben sogar mal ein Pferd damit behandelt und der chronische Husten hat sich deutlich verbessert. Letztendlich kann aber auch die Alternativmedizin den Arztbesuch nicht ersetzen“, sagt die Apothekerin.

