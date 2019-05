Hennigsdorf

Jeden Tag eine Frage per WhatsApp – so stellt die MAZ in dieser Woche die Spitzenkandidaten der Parteien für die Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung vor. Unsere Frage am Mittwoch: Hennigsdorf gilt als angespannter Wohnungsmarkt, neue Häuser müssen her. Wie wollen Sie das Wohnungsproblem lösen?

Von Marco Paetzel