Hennigsdorf

Jeden Tag eine Frage per WhatsApp – so stellt die MAZ in dieser Woche die Spitzenkandidaten der Parteien für die Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung vor. Unsere Frage am Montag: Was sind die wichtigsten drei Dinge, die Sie für Hennigsdorf erreichen wollen?

Michael Wobst ( SPD): Erreichen möchte ich für Hennigsdorf: Dass die kommunalpolitischen Möglichkeiten zum Erhalt und zur Schaffung guter und sicherer Arbeitsplätze ausgeschöpft werden. Hennigsdorf muss attraktiver und moderner Standort für Industrie, Mittelstand und Gewerbe bleiben. Dass beim dringend erforderlichen Bau von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum die vorhandenen knappen Flächen für den Geschosswohnungsbau effektiv genutzt werden. Dass der Bau eines neuen Stadtbades, möglichst mit Sauna und Rutsche auf der Grundlage einer soliden Finanzierung bald beginnen kann.

Werner Scheeren ( CDU): 1.) Ersatzbrücke über die Havel während der Sanierung der Havelbrücke. Eine Vollsperrung ist für uns nicht akzeptabel.

2. Schaffung von neuem Wohnraum unter dem Gesichtspunkt der sozialen Ausgewogenheit. (Der Bestand an aktuellen Wohnräumen muss überprüft und den Bedürfnissen angepasst werden. Es sollen unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur und der bereits angesiedelten Nachbarschaft sozial ausgewogen moderne Wohnformen entstehen und Baulücken geschlossen werden. Wir wollen eine lebenswerte Nähe fördern.)

3. Weiterentwicklung der vorhandenen Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung des Standorts Hennigsdorf.

Ursel Degner (Linke): Die wichtigste Aufgabe ist zur Zeit für mich, den Bau der Ersatzbrücke über den Havelkanal zu erreichen. Nur so kann ein Verkehrschaos für die Hennigsdorfer weitgehendst vermieden werden. Weiterhin werden dringend bezahlbare Wohnungen benötigt. Dazu muss man auch neue Wege gehen, wie zum Beispiel nicht genutzte Gewerbegebiete in Mischgebiete und Bauland umzuwidmen. Genauso wichtig für die Hennigsdorfer ist es, eine neue Schwimmhalle zu bauen. Das wird eine echte Herausforderung sein, dies im gesetzten finanziellen Rahmen zu schaffen.

Ralf Nikolai ( FDP): Hennigsdorf ist ein Ort, an dem Menschen leben und arbeiten. Wenn Industrie wegbricht müssen wir für Neuansiedlungen sorgen, was Arbeitsplätze schafft und Steuereinnahmen bringt. Unsere Stadt muss sich mit neuen Technologien auseinandersetzen und vordenken. Wer E-Mobilität möchte muss auch Lademöglichkeiten vorhalten. Die Innenstadt sollte weiter belebt werden, d.h. die Förderung von Fremdenverkehr und Tourismus. Das bereichert den Einzelhandel und die gastronomische Vielfalt.

Lutz-Peter Schönrock (Unabhängige): Es ist richtig und wichtig, dass die Entscheidungsträger wie die Verwaltung und die gewählten Vertreter die Bürger in Ihre Entscheidungen mit einbinden und nicht über die Bürger hinweg entscheiden. Das der eingeschlagene Weg für bezahlbaren und den Bedürfnissen angepassten Wohnraum fortgeführt wird und das die HWB, WGH und die freien Investoren gemeinsam mit der Stadt dieses Ziel verfolgen. Dass die Stadt Hennigsdorf ein Schwimmbad incl. Sauna erhält, das den Anforderungen der Bürger der Stadt gerecht wird und auch anderen Bürgern ein Anreiz schafft, in unsere Stadt oder auch in unseren Kreis zu kommen oder sich vielleicht auch niederlassen. Dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft und der Druck erhöht werden, um die Vollsperrung beim Neubau der Havelbrücke zu verhindern.

Petra Röthke-Habeck (Grüne): Zu meinen wichtigsten Zielen für Hennigsdorf zählen Verbesserungen für einen sicheren Fuß- und Radverkehr, ein modernes, klimaschonendes neues Stadtbad und Angebote für Jugendliche auch in Nieder Neuendorf.

Petra Kirbach (Bürgerbündnis): Wir, als BürgerBündnis, sehen uns in erster Linie als Ansprechpartner für die Sorgen der Hennigsdorfer . Wir wollen uns für die Schaffung von attraktiven altersgerechten Wohnraum einsetzen. Wir wollen die angespannte Verkehrslage in Hennigsdorf entlasten , z.B. durch die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und den Ausbau der Radwege. Wir machen uns stark für die Entlastung der Bürger bei Steuern und Abgaben und für die sinnvolle Verwendung der Gelder.

Dietmar Buchberger ( AfD): Erstens gebührenfreie Krippen-, Kita- und Hortplätze zur Entlastung der Familien. Zweitens bezahlbaren Wohnraum für die Familien. Das heißt für mich nicht etwa nur Bau und Vergabe von Sozialwohnungen, sondern auch die Förderung des Wohneigentums durch die Stadt und möglichst geringe kommunale Gebühren.

Von MAZonline