Hennigsdorf

Dörte Krohn ist kein Mensch von 1000 Worten. Die 42-Jährige lässt lieber Bilder wirken. Ihre Kamera ist immer dabei. „ Wimpernschlag“ hat die Künstlerin ihre Ausstellung überschrieben, die am Donnerstag, 24. Oktober, um 18 Uhr im Bürgerhaus „Alte Feuerwache“ eröffnet wird.

Die Kunst spielten für sie immer eine große Rolle: Die Eignungsprüfungen für ein Oberstufenzentrum mit dem Fachzweig Gestaltung in Erfurt meistert sie mit sehr guten Ergebnissen und findet dort, wo die Pädagogen vormittags Lehrer und nachmittags Künstler sind, ihre Förderer.

Sieben Jahre lang engagiert sie sich ehrenamtlich in einer Seehundaufzucht- und Forschungsstation in Norddeich. Freiberuflich bei einer Tageszeitung hat sie sich auf dem Gebiet der Fotografie entwickelt. In einer Werbefirma wirkt sie an einem Animationsfilm für Jugendliche mit und findet so Zugang zur Kunsttherapie. Dörte Kohn besucht die Erzieherschule.

Seit 2002 kann sie ihre künstlerische und soziale Arbeit kreativ im Spinnennetz-Institut in Hennigsdorf leben, wo sie Kindern in problematischen Situationen hilft. Porträts und Naturaufnahmen liegen ihr besonders. Auf Details setzt sie ihren Fokus. Die Künstlerin fotografiert sowohl analog und digital. Die Ausstellung ist bis zum 5. Dezember im Hennigsdorfer Bürgerhaus „Alte Feuerwache“ zu sehen. Geöffnet ist immer mittwochs von 10 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, ebenso an den Sonntagen 3. November und 1. Dezember in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Die Künstlerin ist an beiden Sonntagen anwesend. Der Eintritt ist frei.

Von MAZonline