Hennigsdorf

Ein Kleinlieferwagen vom Typ Mercedes Sprinter ist am Mittwochmorgen in Hennigsdorf gestohlen worden. Das Fahrzeug war um 1.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Fontane-/ Ecke Reinickendorfer Straße abgestellt worden. Der Eigentümer bemerkte den Verlust um 6 Uhr. Das Kennzeichen lautet B-GB 5550. Das Fahrzeug verfügt nicht über Keyless Go. Die Schadenshöhe beträgt samt Ladung 25.000 Euro.

Von MAZonline