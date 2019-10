Hennigsdorf

Einen gehörigen Schreck bekam eine 67-jährige Hennigsdorferin, die mit ihrem Mercedes am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in eine Parklücke in der Fontanestraße/Ecke Stauffenbergstraße fuhr: Das Fahrzeug begann ein paar Minuten später zu brennen. „Es sieht nach einem technischen Defekt aus“, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Die Frau musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden, verletzt wurde die Dame bei dem plötzlich auftretenden Feuer aber nicht. Die Hennigsdorfer Feuerwehr eilte zum Brandherd, gegen 10.37 Uhr war das Feuer am Auto endgültig gelöscht. Das Auto allerdings konnten sie nicht retten, der komplette Motorraum ist ausgebrannt.

Dennoch war die Fahrerin erleichtert, dass sie zumindest nicht in dem Auto gesessen hatte, als es zu brennen anfing. Als sie ihren Mercedes am Dienstag in Hennigsdorf Stauffenberg-Ecke Fontanestraße abstellte, um Erledigungen zu tätigen, sagte plötzlich jemand: „Da ist es ja so neblig.“ Schlagartig wurde der Hennigsdorferin klar, da brennt ein Auto. Die Halterin betroffen: „ Ich war damit schon den ganzen Vormittag unterwegs und nichts war zu spüren.“ Jetzt hofft sie, dass die Versicherung für den Schaden aufkommt, denn auch ein parkendes Nachbarfahrzeug hat durch den Brand Schaden genommen.

Von Marco Paetzel