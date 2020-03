Milde Strafe nach Prügelei am Strand

Hennigsdorf

Auf der Anklagebank des Oranienburger Jugendschöffengerichts saß gestern Joe P.. Dem Hennigsdorfer wurden gemeinschaftlich räuberischer Diebstahl, gefährliche Körperverletzung und das Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkohol und Drogen vorgeworfen.

Der Angeklagte legte Teilgeständnisse ab. Nach der Vernehmung von sechs Zeugen und der Anhörung der Plädoyers der Staatsanwältin und des Verteidigers fällte das Jugendgericht folgendes Urteil: Der 19-Jährige ist in allen Punkten schuldig und er erhält eine Verwarnung. Darüber hinaus soll er 600 Euro an das Hospiz Oranienburg zahlen und nach Anweisung der Jugendgerichtshilfe an einen Verkehrsunterricht teilnehmen. Ferner wird eine einjährige Sperrfrist für die Erlangung der Fahrerlaubnis verhängt. Sollte er diese Auflagen nicht erfüllen, drohen ihm vier Wochen Jugendarrest.

Gericht wollte dem jungen Mann die Zukunft nicht verbauen

Die Straftaten hatte der Verurteilte mit 18 Jahren begangen und deshalb entschieden sich die Richter auf Vorschlag der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, den so genannten Heranwachsenden, mit dem milden Jugendstrafrecht davon kommen zu lassen. Positiv wurde berücksichtigt, dass Joe P. bisher nicht vorbestraft war. Da er in Lohn und Brot ist, wolle man ihm nicht mit einer Arreststrafe die Zukunft verbauen, begründete der Vorsitzende Richter das Urteil.

Was war geschehen? Am 16. Januar vorigen Jahres waren der Angeklagte mit zwei Komplizen gewaltsam in die Wohnung des geschädigten Michel R. in der Reinickendorfer Straße eingedrungen und hatten ihn mit einem Teleskopschlagstock verprügelt. Es ging um Schulden aus Drogengeschäften. Die Täter nahmen Fernseher und eine X-Box mit und forderten wöchentliche Zahlungen von 50 Euro von ihm. Die Eindringlinge waren vermummt. Das Opfer habe den Angeklagten an der Stimme erkannt. Die beiden kennen sich schon seit der Schulzeit und „wir waren mal beste Freunde“, sagte Michel R. aus, nachdem der Richter ihm drei Tage Beugehaft angedroht hatte. Der Zeuge wollte anfänglich nicht so richtig mit der Sprache heraus.

Ohne Führerschein an den Strand gefahren – mit 1,35 Promille

Weiterhin war der Angeklagte nachts am 12. Juni 2018 mit dem Pkw seiner Mutter mit zwei Mitfahrern zum Strand nach Niederneuendorf gefahren – ohne Fahrerlaubnis und mit 1,35 Promille. Dort feierten Hennigsdorfer Abiturienten ihre bestandenen Prüfungen. Er und sein Freund Ruslan I. zettelten dort eine Schlägerei an. Der Leidtragende war der 19-jährige Robby M., der am Boden liegend von den beiden erheblich verletzt wurde. Das bestätigten übereinstimmend drei Teilnehmer der Party als Zeugen.

Und schließlich wurde Joe P. wieder mit dem Opel Vectra seiner Mutter am 10. Juli vorigen Jahres erwischt. Diesmal wurden Cannabis und 0,79 Promille Alkohol im Blut beim Angeklagten festgestellt. In seinem letzten Wort beteuerte Joe P., dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren wird – er habe seine Lehren daraus gezogen.

Von Helmut Schneider