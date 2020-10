Hennigsdorf

Irgendwann im Frühjahr war es, als sie aufhörte zu zählen. „Da waren es schon 40 Angriffe auf mein Grundstück“, erinnert sich Rosemarie Schreiber. Gute 1200 Quadratmeter misst ihre Scholle an der Hennigsdorfer Hauptstraße, seit etwa drei Jahren wird sie regelmäßig von Wildschweinen heimgesucht. Zuletzt seien die Attacken so häufig geworden, dass sie nicht einmal mehr in den Urlaub fahren konnte, weil regelmäßig alles umgewühlt war. „Dann hätte ich ja meinen Garten nicht mehr wiedererkannt.“ Rosemarie Schreiber beschloss, sich zu wehren. Mit ihrer Nachbarin griff sie zu den Spaten und buddelte eine tiefe Rinne entlang des Zaunes im hinteren Teil der Gartens, der an den Alten Strom grenzt. Die Frauen füllten alles mir Kunstrasenteppichresten und Teile von Dachrinnen auf, Stacheldraht inklusive – denn die Schweine buddelten sich immer unter dem Zaun durch. Zwei Tage lang hatten die beiden zu schuften.

„Nun versuchen sie es zwar immer noch jede Nacht, sind aber dort nicht mehr reingekommen“, so Schreiber. Sie ist eine von vielen Wildschwein geplagten Hennigsdorfern. Ihren Höhepunkt hatte die Plage im Jahr 2017 erreicht, als die Tiere im ganzen Stadtgebiet unterwegs waren. Damals rauchten vor allem im Wald die Flinten: In jenem Jagdjahr seien nach Angaben des zuständigen Revierleiters Bernd Erdmann rund 160 Schweine geschossen worden. Mittlerweile tummeln sich die Tiere in der Region um die Kleingartensparte „ Havelblick“, an die auch Rosemarie Schreibers Grundstück grenzt.

Selbst ein Backblech steht am Zaun. Quelle: Marco Paetzel

Sie hat die Stadtverwaltung bereits im vergangenen Jahr über die Wildschweine informiert, genau wie andere Anwohner. Städtische Mitarbeiter haben sich daraufhin die Schäden in der Kleingartensparte angesehen. Doch ob die Verwaltung den renitenten Tieren zu Leibe rücken kann, ist ungewiss. „Grundsätzlich hat sich nichts an dem Sachstand geändert, dass in der Stadt, also in bewohnten Gebieten, das Schießen verboten ist“, erklärt Maria Krause von der Hennigsdorfer Pressestelle auf MAZ-Anfrage. Doch Ausnahmen sind möglich, das zeigt ein Vorfall vom Juli 2017, als zwei Mitglieder der zuständigen Jagdgenossenschaft eine Bache, die etwas abseits einer Rotte von 30 bis 40 Wildschweinen gestanden haben soll, schossen und in ihr Auto hievten. Offenbar hatten die Männer aber damals nicht die Verwaltung über den Abschuss informiert – wochenlang ermittelte die Polizei damals wegen Jagdwilderei ( MAZ berichtete). Rosemarie Schreiber würde sich dennoch wünschen, dass die Tiere geschossen werden. „Hier hinten am Alten Strom wäre das doch ungefährlich für Menschen“, mutmaßt die Rentnerin.

Bislang hat Schreiber keine Wildschweine mehr im Garten gehabt. Quelle: Marco Paetzel

Doch bis in der Sache eine Entscheidung gefallen ist, müssen Rosemarie Schreiber und ihre Nachbarn weiter improvisieren. Statt durch den gesicherten Gartenzaun am Alten Strom drängen die Tiere nun durch die seitlichen Zäune auf ihr Grundstück. Die sehen nun leicht ramschig aus, sind mit Backblechen, Feldsteinen und Holzlatten en masse gespickt. Auch die Nachbarn packten mit an, einer legte Rohre unten am Zaun entlang und befestigte sie mit Kabelbinder, damit die Tiere ihn nicht anheben können. Ein anderer hat eine Metallfirma und ließ Stahlstäbe biegen, um sie tief in die Erde rammen zu können. „Alle haben geholfen“, sagt Schreiber und holt Luft. „Aber wirklich schön sieht das ja nicht aus.“

Der „Wall“ besteht vor allem aus Holz. Quelle: Marco Paetzel

Von Marco Paetzel