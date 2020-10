Hennigsdorf

Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther hat am Montag einen freiwilligen Corona-Test gemacht, nachdem er sich – wie viele Verwaltungschefs, die mit dem erkrankten Landrat Ludger Weskamp Kontakt hatten – Ende vergangener Woche vorsichtshalber ins Homeoffice begeben hatte. „Sein Test ist negativ ausgefallen, er ist erleichtert und will morgen ins Rathaus zurückkehren“, erklärte Ilona Möser, Sprecherin der Stadtverwaltung am Dienstag.

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner indes ist bereits am Montag wieder ins Rathaus zurückgekehrt. Sie hatte schon am Freitag vergangener Woche das Ergebnis ihres vorsorglichen Coronatests bekommen – es war ebenfalls negativ. Damit dürfte es für weitere Mitarbeiter in der Veltener Verwaltung Entwarnung geben.

Von Marco Paetzel