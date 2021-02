Hennigsdorf

Jenen Septembertag, als Katrin Madsen, ihre Kündigung in der Hand hielt, wird sie nie vergessen. „Da hat sich der Boden unter meinen Füßen aufgetan. Ich wusste nicht mehr weiter“, sagt die 50-Jährige. Sie vermutet, dass auch die Corona-Pandemie schuld daran ist. Fünf Jahre lang hatte die Hennigsdorferin in einer Schneiderei in Berlin-Reinickendorf gearbeitet, gab dort Nähkurse und änderte Kleidung für die Kunden. „Aber durch die Corona-Pandemie durften wir immer nur einen Kunden in den Laden lassen. Wir durften auch keine Änderungen mehr an den Kunden machen, weil wir ihnen nicht mehr so nahe kommen durften.“ Und dann fiel auch noch ihre einzige Kollegin wochenlang aus. Irgendwann musste sich auch Katrin Madsen, die an Asthma leidet, krankschreiben lassen – und wurde prompt gekündigt.

Heute, ein halbes Jahr später, rattert die Nähmaschine im Arbeitszimmer zuhause in Hennigsdorf. „Ich musste etwas machen, und weil ich das Schneidern liebe, lag es auf der Hand, dass ich es nun erstmal selbst versuche", sagt die Hennigsdorferin. Im Dezember meldete sie bei der Stadtverwaltung ein Kleingewerbe an, darf nun bis zu 22 000 Euro im Jahr verdienen.

Zunächst nähte Katrin Madsen im Dezember hauptsächlich Mund-Nasen-Bedeckungen. Sie verschenkte sie zunächst vor allem an Freunde und Bekannte, doch dann wurden immer mehr Leute auf die Stücke aufmerksam. Zuletzt nahm Katrin Madsen dann fünf Euro pro Maske. Rund 70 davon hat sie genäht, die Stoffe dafür hatte sie ohnehin noch zuhause in ihrem Hobby-Fundus. Doch seit Januar sind im Rahmen der Eindämmungsmaßnahmen keine Stoffmasken mehr erlaubt.

Kuscheltiere statt Stoffmasken

Deshalb hat sich Katrin Madsen umgestellt und näht nun vor allem für junge Familien, die ein Baby bekommen haben. Aus dem Netz hat sie sich Stickdateien für Kuscheltiere oder Zwerge gezogen, dort stickt sie die Namen der Neugeborenen auf. Auch Geburtskissen – bestickt mit Namen, Gewicht und Geburtsdatum des Kindes – fertigt Katrin Madsen auf Wunsch an. „Man kann auch Handtücher oder andere Textilien beliebig besticken lassen. Bloß Basecaps kriege ich nicht unter die Maschine“, erklärt die Hennigsdorferin.

Technisch ist sie gut ausgestattet, hat eine digitale Näh-Stick-Maschine für rund 8500 Euro im ehemaligen Kinderzimmer zu stehen. Die gibt es aber schon seit Jahren, denn das Nähen ist für Katrin Madsen auch in der Freizeit eine Leidenschaft. „Ich kann etwas erschaffen und es lange tragen. Außerdem kann ich dabei gut runterkommen.“ Katrin Madsen, deren Mann eine KFZ-Werkstatt hat, macht kaum Werbung für sich, von ihrer Tochter hat sie zu Weihnachten immerhin rund 300 Visitenkarten für ihr Kleingewerbe bekommen. „Aber ich bin nicht auf Facebook oder Instagram unterwegs. Das funktioniert vor allem über Mundpropaganda.“

Viele vergebliche Bewerbungen

Und auch, wenn das Geschäft im heimischen Nähzimmer in den kommenden Wochen noch besser anlaufen sollte, will Katrin Madsen auf Dauer zurück in eine Festanstellung. Etwa zehn Bewerbungen hat die gelernte Maßschneiderin zuletzt geschrieben, doch bislang hat – auch coronabedingt – noch nichts geklappt. Sie könnte sich unter anderem vorstellen, ältere Menschen zu betreuen – vom Einkaufen bis zum Brettspielen. Ihren Job als Schneiderin, da ist sich die Hennigsdorferin sicher, kann sie wohl auf Dauer nicht mehr machen. „Die Leute sind einfach nicht mehr bereit, Geld dafür zu bezahlen.“

Katrin Madsen unter katrinmadsen15@gmail.com erreichbar.

Von Marco Paetzel