Als sich am Dienstag Wasserschutzpolizisten einem Angler am Hennigsdorfer Stadthafen näherte, zog dieser seine Angel ein, nahm den Köderfisch vom Haken und steckte ihn in die Hosentasche. Bei der anschließenden Kontrolle holte er auf Weisung der Beamten einen lebenden Fisch aus der Tasche.