Hennigsdorf

Der Brand auf dem Dach des Hennigsdorfer Oberstufenzentrums ist in der Schule noch allgegenwärtig, denn noch immer sind nicht alle Schäden aus jener Nacht behoben. Neben dem Feuer auf dem Dach war das größte Problem, dass das Löschwasser ins Haus gelaufen war und großen Schaden in etlichen Räumen angerichtet hatte. „Wir können die Cafeteria noch immer nicht nutzen, weil die Arbeiten am Dach noch nicht abgeschlossen sind“, erklärt Schulleiter Peter Mohr.

Nach dem Brandschaden vom Silvestertag geht es bei den Sanierungsarbeiten am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum aber insgesamt gut voran. Nach den Sommerferien waren die letzten Räume fertig geworden, mittlerweile sind alle Schüler ins Gebäude zurückgekehrt. „Die Bauarbeiten im ersten und zweiten Obergeschoss sind kurz vor der Fertigstellung“, erklärt Peter Mohr weiter.

Arbeiten im Atrium gehen weiter

Von der Kreisverwaltung heißt es, derzeit laufe die letzte Vergabe, hierbei handele es sich um das Gewerk Baureinigung. „Die Fassade ist fertig, die Rüstung steht nur noch als Absturzsicherung für den Dachklempner, der noch die Attikaabdeckung wieder herstellen muss. Der Dachdecker steht kurz vor dem Abschluss der Arbeiten. Die Arbeiten an der erneuernden Alu-Glas-Konstruktion, dem Lichtkuppelelement, laufen ebenso“, so Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung. Im Atrium-Innenbereich indes seien die Maler, Bodenleger, Fliesenleger und Elektriker tätig. „Der neu eingebaute Estrich wird derzeit beheizt, das heißt, die Fußbodenheizung wird für mehrere Tage in Betrieb genommen, um danach die Fußbodenfliesen verlegen zu können“, so Pelz weiter.

Die technische Wartung der Kantine sei in der vergangenen Woche erfolgt. In diesem Zusammenhang würden auch die zeitweise demontierten Ausstattungselemente wieder montiert. „Im September waren vier Klassenräume im Erdgeschoss vorfristig in Betrieb gegangen. Nach den Herbstferien werden voraussichtlich vier weitere Klassenräume und die Lehrerzimmer in Betrieb gehen“, erklärt Ivonne Pelz weiter.

Die Kripo hat noch viel zu tun

Man sei weiter optimistisch, dass die Bauarbeiten zum Jahresende abgeschlossen sein werden. Für den Monat Januar 2021 sei das Einräumen der Möbel geplant. „Wir hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich so weit ist“, erklärt Schulleiter Peter Mohr.

Unterdessen ermittelt die Polizei zur Brandursache weiter. „Die Ermittlungen laufen noch, unter anderem weil viele Personen als Zeugen befragt werden müssen“, erklärt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die Staatsanwaltschaft habe zwischenzeitlich Akteneinsicht gehabt.“Aber das ist eine sehr dicke Akte, und es gibt noch ordentlich zu tun“, so Feierbach.

Die Ermittlungen verfolgt man natürlich auch im Oberstufenzentrum mit großem Interesse. Immerhin: das Dach wurde jetzt so gedeckt, dass ein Brand eher unwahrscheinlich ist. Statt einer einlagigen Kunststoffschicht gibt es nun eine zweilagige Bitumenschicht. „Das ist robuster, verträgt mehr Temperatur und die oberste Lage ist gesplittet“, erklärt Heiko Otte, zuständiger Bauleiter von MW & Partner Bauingenieure GmbH. Und so wird Schulleiter Peter Mohr am kommenden Silvesterabend wohl beruhigt feiern können.

Von Marco Paetzel