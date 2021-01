Hennigsdorf

Es war ein Vorfall, der Annika Lohr, Leiterin in der kleinen Kita „Am Waldspielplatz“ in Hennigsdorf, fassungslos gemacht hat. Ein Vater brachte sein Kind Anfang dieser Woche wieder in die Kita, nachdem er eine Corona-Erkrankung samt zweiwöchiger Quarantäne mit seiner Familie überstanden hatte. „Sie haben das Kind ohne Bescheinigung vom Gesundheitsamt gebracht, dass es wieder kommen darf“, so Annika Lohr. Das Kind habe gehustet, und der Junge habe sich in der Zeit der gemeinsamen Quarantäne ja etwa beim Vater anstecken können. Wer wisse das schon? „Wir hatten aber nichts in der Hand und mussten auf die Eltern vertrauen. Nur leider wird dieses Vertrauen auch schonmal missbraucht“, sagt die Kitaleiterin.

Sie verlangte ein Attest vom Arzt, dass das Kind wieder gesund ist. „Die Eltern argumentieren dagegen, dass es eine Bescheinigung über den Beginn der Quarantäne gegeben habe, das müsste reichen.“ Und so müsse die Kita einen potenziellen Träger des Corona-Virus wieder aufnehmen. „Es gibt aber Eltern, die auf die Betreuung angewiesen sind, weil sie Maschinen bedienen oder die Kranken ins Krankenhaus fahren“, so Annika Lohr. Trete ein Coronafall auf, sei ihre Einrichtung – derzeit sind etwa acht von 16 Kindern da – komplett geschlossen. „Bislang sind wir ohne einen Coronafall durchgekommen, aber diese Sache hat uns alle gefährdet.“

Der Datenschutz sei das Problem

Das Problem sei der Datenschutz. „Das Gesundheitsamt darf uns als Träger nicht direkt anschreiben und darüber informieren, ob das Kind wieder gesund ist“, so die Kitaleiterin, die sich Anfang 2018 mit ihrer Privatkita mit rund 95 Quadratmetern Spielfläche in der Karl-Liebknecht-Straße selbstständig gemacht hatte. Sie sieht die Landespolitik in der Pflicht, Kitaträger müssten besser informiert werden. Zudem fordert die Kita-Leiterin auch , dass das Land für alle Träger den Kitaplatz zahlt – und zwar nach dem Berliner Vorbild als Pauschalbetrag von 1700 Euro pro Kind und Monat. „Das Land soll Verantwortung übernehmen“, so Annika Lohr.

Selbstverständlich sei eine Überprüfung der Einhaltung der Quarantäne durch die Ordnungsbehörden oder die Gesundheitsämter, aufgrund der Situation, nicht in allen Fällen immer möglich. „Hier ist das Verantwortungsbewusstsein von uns allen angesprochen. Eltern haben diese Verantwortung gegenüber ihren Kindern, genauso wie sie diese Verantwortung auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas und Schulen haben“, erklärt der Landtagsabgeordnete Andreas Noack (SPD) auf MAZ-Anfrage.

Der Datenschutz soll nicht aufgeweicht werden

Den Datenschutz wolle er jedoch auf keinen Fall aufweichen. Ämter und Behörden hätten aus gutem Grund kein Recht dazu, Angaben von Personen an Dritte weiterzugeben. „Das mag in Einzelfällen, wie dem beschriebenen Beispiel nicht immer vorteilhaft sein, liegt aber im Persönlichkeitsrecht jeder einzelnen Person begründet, welches in unserer Gesellschaft ein hohes Gut ist“, so Noack. Das Vertrauensverhältnis zwischen Elternteilen und Kita – egal ob in kommunaler oder freier Trägerschaft, privatwirtschaftlich organisiert oder als Tagesmütter und -väter engagiert – sei eine Grundvoraussetzung, auf die sich beide Seiten verlassen müssen können.

Was die Frage der Kitafinanzierung angeht, so sei aus Andreas Noacks Sicht festzustellen, dass in den einzelnen Bundesländern grundsätzlich unterschiedliche Modelle angewandt werden. „Dass es für einen Träger natürlich schön und wünschenswert ist, einen festen Betrag in der benannten Höhe zu erhalten, um Planungssicherheit haben zu können, ist nachvollziehbar.“ Dennoch müsse man auch die Unterschiede im Bereich der Kitanutzung und -finanzierung betrachten, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete weiter. „Die Voraussetzungen, Anforderungen und Gegebenheiten in einer Großstadt wie Berlin, sind gänzlich andere als in einem Flächenland, wie Brandenburg. Vieles was in Berlin funktioniert und machbar ist, ist in Brandenburg nicht denkbar. Andersherum ist es ebenso. Dies gilt insbesondere auch für die Finanzierung von Kitaplätzen im Land Brandenburg.“

Nicole Walter-Mundt will die Sache an den fachpolitischen Sprecher der Fraktion leiten

Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt hat auf MAZ-Anfrage zum Thema Stellung genommen. Man habe die Presseanfrage zum Anlass genommen, die Hinweise von Kita-Leiterin Annika Lohr an die zuständigen fachpolitischen Sprecher der Fraktion weiterzuleiten. Darüber hinaus stehe Nicole Walter-Mundt natürlich jederzeit gerne auch für ein persönliches Gespräch mit der Leitung der Hennigsdorfer Kita „Am Waldspielplatz“ zur Verfügung, um die Situation vor Ort genauer zu beleuchten und die von der Leiterin zu Recht kritisierten Punkte bei den zuständigen Stellen im Land anzusprechen, erklärt Christian Howe, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten. Und weiter: „Speziell auf die finanzielle Planungssicherheit der Kita angesprochen, gehen wir jedoch davon aus, dass sich die Kita-Leitung bereits vertrauensvoll an die Stadt Hennigsdorf, als kommunaler Aufgabenträger, gewandt hat.“

