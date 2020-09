Hennigsdorf

Lange Zeit war es ungewiss, nun steht der Nachfolger aber fest: René Sperber wird Hartmut Schenk, den Chef der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft, als Nachfolger ablösen. Im kommenden Jahr – am 31. Januar 2021 – geht Schenk, der die Geschicke der WGH seit der Wende maßgeblich mitgestaltet hatte, in den Ruhestand. Nun hat der Aufsichtsrat den Bauingenieur René Sperber zum 1. Januar 2021 als Technischen Vorstand bestellt. Der 51-Jährige wird die WGH – wie Hartmut Schenk auch – gemeinsam mit Stefanie Haase führen, die die Genossenschaft bereits als Kaufmännischer Vorstand leitet.

Es habe laut WGH-Informationen zahlreiche Bewerber für den Posten gegeben. „Aufgrund seiner fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Kompetenz sowie seines persönlichen Auftretens wird Herr Speber als Technischer Vorstand der WGH diese kompetent und sicher repräsentieren und vertreten“, so die Erklärung des Vorstandes zur Entscheidung für Sperber.

Erfahrung hat der Neue schon reichlich

Seine fachliche Erfahrung als Technischer Vorstand im Zusammenwirken mit Stefanie Haas könne als synergetische Basis für eine Fortführung der bisherigen erfolgreichen Arbeit des Vorstandes aus Sicht und Einschätzung aller Beteiligten gesehen werden“, heißt es abschließend.

René Sperber bringt einige Erfahrung mit, seit 2014 arbeitet er als Technischer Vorstand einer Wohnungsgenossenschaft in Königs Wusterhausen. Zuvor war er vier Jahre lang als Abteilungsleiter Technik beim Beamten-Wohnungsverein zu Berlin eG, einer Genossenschaft mit 7500 Wohnungen, tätig. Er freu sich auf die Zusammenarbeit mit einem gewachsenen und harmonischen Team. So könne er „als Technischer Vorstand der WGH ,Einheit’ bei der Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Lebens in und um Hennigsdorf mitwirken.“ Eine Aufgabe werden Projekte gegen die Wohnungsknappheit in der Stadt sein, die WGH hat noch Grundstücke in der Hinterhand. Unter anderem fast 5000 Quadratmeter zwischen Rathenau- und Hauptstraße sowie ein knapp 3000 Quadratmeter großes Grundstück an der Peter-Behrens-Straße – genug Platz zum Bauen.

