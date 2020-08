Hennigsdorf/Frankfurt (Oder)

Wenn man Menschen auf der Straße fragt, wo sie im Juli 2024 sein werden, erntet man wahrscheinlich viel Schulterzucken. Bei Feenja Hermann ist das anders. Die Elfjährige weiß genau, dass sie dann bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sein will. Und zwar auf der Ringermatte. „In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm will ich dann die Goldmedaille holen“, sagt das Mächen.

Diesen Traum hat Feenja seit der ersten Klasse, und seitdem trainiert sie hart dafür. Anfang des Schuljahres ist der Teenager deshalb – nach ihrem Abschluss der 6. Klasse in der Nieder Neuendorfer Biber-Grundschule – auf die Sportschule nach Frankfurt (Oder) gewechselt. Zweimal, in der 5. und 6. Klasse, musste sie dafür einen Aufnahmetest absolvieren – von Kämpfen über Cooper-Tests bis hin zu Klimmzügen. Für die Sportskanone, die auch Leichtathletik in ihrer Freizeit macht, kein Problem. „Beim ersten Mal war ich sogar überall die Beste, auch besser als die Jungs“, sagt die Elfjährige.

Alles begann in der ersten Klasse, als eine Delegation des 1. Hennigsdorfer Ringervereins e.V. in Feenjas Grundschule vorbeischaute. Es folgte ein Schnupperkurs bei Norman Brennert – und Feenja war nicht mehr von der Matte zu bekommen. „Sie ist extrem ehrgeizig. Man muss sie manchmal bremsen, damit sie nicht zuviel macht“, erklärt HRV-Vorsitzender Bernd Brennert. Er spricht bei dem Mädchen von einem „Rohdiamanten“, den es nun auf der Sportschule zu schleifen gelte. Was das Mädchen auszeichne, sei neben einem guten Körpergefühl vor allem die körperliche Härte. „Das habe ich selten bei Mädchen gesehen. Sie hat keine Angst vor blauen Flecken und schont sich und ihre Gegner nicht“, schwärmt Brennert, der das Mädchen als Überflieger bezeichnet. Feenja könne auch international ihren Weg machen, sagt der Vorsitzende. „In Deutschland ist sie schon eine echte Nummer“, so Brennert weiter.

2019 war das Jahr der Siege

Speziell im vergangenen Jahr räumte das Mädchen ab. „Ich wurde bei jedem Turnier, an dem ich teilgenommen habe, erste.“ So wurde sie Berliner Meisterin, Mitteldeutsche Meisterin sowie Landesmeisterin und gewann das Ostseepokalturnier in ihrer Gewichtsklasse. In diesem Jahr wurde Feenja, die derzeit 41,7 Kilogramm wiegt, immerhin wieder Berliner Meisterin, doch die Corona-Pandemie hat die ehrgeizige Nachwuchssportlerin mächtig ausgebremst. Doch dafür trainiert Feenja nun in Frankfurt (Oder) umso härter. 16 Schüler gibt es in ihrer Klasse, die Hälfte davon Mädchen. Unterrichtet werden ganz normale Fächer, allerdings gibt es sechs Sportstunden in der Woche – die Hälfte davon Ringen. „Und nachmittags wird weiter trainiert“, so Feenja. Sie teilt sich ein Zimmer mit einem anderen Mädchen, an den Wochenenden geht es nach Hause. „Ich fühle mich schon wohl, die Leute sind nett.“ Es gibt mit Melory Ihm auch eine zweite Hennigsdorfer Ringerin, die das Internat besucht.

Feenjas Mutter Franziska Hermann steht hinter ihrer Tochter. „Ich finde es ja gut, dass sie so motiviert ist, sie will seit der ersten Klasse Olympiasiegerin werden und trainiert hart dafür. Ob es der richtige Weg ist, das wird man sehen“, so die Mutter, die ihre Tochter tatkräftig unterstützt.

Wenn Feenja kämpft, ist Franziska Hermann aber nie dabei. „Ich kann da nicht mitgehen, dafür bin ich zu aufgeregt und es geht ja richtig hart zur Sache.“ Feenja sieht das ähnlich. „Wenn meine Mutter mir zujubelt, kann ich nicht gewinnen“, sagt das Mädchen. Bleibt zu hoffen, dass sich das bis Paris 2024 noch ändert.

Von Marco Paetzel