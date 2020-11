Hennigsdorf

Noch sind sie unter blauen Folien verborgen, die neuen Verkehrsschilder in der Reinickendorfer Straße. Doch es scheint schon durch, dass es sich um Halteverbotsschilder handelt. „Wo sollen die Leute denn noch ihre Autos lassen? Man klaut uns hier einfach die Parkplätze, das wird immer schlimmer“, sagt Peter Wendland. Seit 13 Jahren wohnt er in Hennigsdorf-Nord, die Suche nach einem Parkplatz werde immer beschwerlicher. Manchmal kreist er abends eine Viertelstunde, bevor er einen Parkplatz findet. Insgesamt sind rund 50 Stellplätze in Hennigsdorf-Nord betroffen. Etwa die Hälfte davon fällt weg, während die andere Hälfte mit Halteverbotsschildern versehen wird.

Grund für diese Maßnahme ist der Projektbeschluss zur Straßenbaumaßnahme Fontanesiedlung, den die Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Jahr verabschiedet hatte. „Es wurde das Ziel der besseren Erschließung von Hennigsdorf Nord durch den ÖPNV mittels alternativer Linienführung der Buslinie 809 ( Hennigsdorf Nord – S Hermsdorf) über die Fontanesiedlung benannt. Diese sieht die Führung der Linie 809 über die Fontanesiedlung – Reinickendorfer Straße – Rigaer Straße und Friedrich-Wolf-Straße vor“, erklärt Maria Krause, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf MAZ-Anfrage.

Anzeige

Die sozialen Einrichtungen sollen leichter erreichbar sein

Voraussetzung für die Linienführung sei die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn einschließlich der Errichtung von Haltestellen und Neuordnung des Parkens in der Fontanesiedlung gewesen – diese Arbeiten sind seit Monaten in vollem Gange und sollen nach jetzigem Stand Ende November abgeschlossen sein. Die dabei neugebauten barrierefreien Bushaltestellen erschließen laut Krause vor allem die sozialen Einrichtungen in der Fontanesiedlung – unter anderem die Kita Schmetterling, den Hort oder das Spezialpflegeheim – und verbessern darüber hinaus auch die Erreichbarkeit der Haltestellen aus den umliegenden Wohngebieten.

Nach den aktuellen Planungen soll die geänderte Linienführung ab dem 13. Dezember in Kraft treten. Dann sollen die Buslinien 808 und 809 in Hennigsdorf Nord über die Fontanesiedlung und die Reinickendorfer Straße geführt werden.

Bushaltestellen statt Parkplätzen

Die rund 50 betroffenen Stellplätze verteilen sich auf mehrere Straßen in Hennigsdorf-Nord. Für die neue Linienführung sei in der Reinickendorfer Straße eine zusätzliche Bushaltestelle stadtauswärts geplant. Für den endgültigen Ausbau der Bushaltestelle in der Reinickendorfer Straße entfallen etwa fünf Parkplätze. „Aufgrund der Verkehrsrechtlichen Anordnung der Straßenverkehrsbehörde wurde in der Reinickendorfer Straße zudem eine Begegnungsmöglichkeit gegenüber dem Einmündungsbereich der Choisy-le-Roi-Straße eingerichtet, um hier den Begegnungsverkehr zu erleichtern. Dabei entfallen etwa sechs PKW-Stellplätze am Fahrbahnrand“, erklärt Maria Krause weiter.

In der Friedrich-Wolf-Straße werde in diesem Zusammenhang ebenfalls eine weitere Bushaltestelle – und zwar stadtauswärts – eingerichtet. Im Gegenzug entfallen hier etwa 5 Parkplätze am Fahrbahnrand. „Weiterhin fallen auf dem Parkplatz Rigaer Straße zwei vormals markierte Stellplätze weg“, erklärt Maria Krause.

Ab kommendem Montag gelten die Schilder

Auch Halteverbotsschilder werden künftig in Hennigsdorf-Nord zum Einsatz kommen. Eingeschränkte Halteverbote wurden in der Hradeker Straße, der Friedrich-Wolf-Straße und der Rigaer Straße angeordnet, ein Großteil davon tagsüber – also in der Zeit von Montag bis Freitag von 4.30 bis 20 Uhr und am Wochenende von 7.30 bis 18 Uhr. „Diese etwa 22 Stellplätze befinden sich am Fahrbahnrand. Ganztägig vom Parkverbot betroffen sind weitere zirka 10 Stellplätze in der Rigaer Straße im Kurvenbereich zwischen Kaufhalle und Alsdorfer Straße“, so Hennigsdorfs Sprecherin. Die aufgestellten Schilder würden ab kommenden Montag, 7. Dezember, gelten.

Von Marco Paetzel