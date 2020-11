Hennigsdorf

„Es ist beeindruckend wie viel seit März passiert ist“, erklärt Sophie Noack, Vertriebsleiterin beim Gummiformteile-Hersteller „Deutsch & Neumann“. Im März hatte das 111 Jahre alte Berliner Traditions-Unternehmen noch feierlich sein Richtfest auf einem Gelände am Walter-Kleinow-Ring gefeiert – damals zu Beginn der Corona-Pandemie noch mit Buffet und vielen Gästen.

Nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen, die Arbeit am neuen Standort im Hennigsdorfer Gewerbegebiet geht los. „Wir müssen jetzt erstmal die Betriebsabläufe so hinbekommen wie vorher an unserem alten Standort“, erklärt Sophie Noack weiter.

19 Mitarbeiter sind umgezogen

Gut eineinhalb Jahre hatte die Planung in Anspruch genommen, seit Herbst 2019 wurde dann auf dem Gelände im Walter-Kleinow-Ring 19 gebaut. Entstanden sind eine 2000 Quadratmeter große Halle, eine kleiner Halle mit rund 1600 Quadratmetern und Büroräume auf rund 250 Quadratmetern. Aktuell arbeiten 19 Mitarbeiter am neuen Hennigsdorfer Standort, die Belegschaft ist komplett von der alten Fläche in Berlin-Charlottenburg herübergezogen. Die war zu klein geworden und ließ sich nicht mehr erweitern.

Firmenchef Bernd Noack klapperte Standorte in Berlin und Brandenburg ab – ein Anruf in Hennigsdorf war dann erfolgreich. Die Stadtverwaltung hatte sich dem Unternehmer angenommen und für die Neuansiedlung gesorgt. Immerhin gilt es, das ehemalige Gelände der LEW wieder mit Leben zu füllen. Rund 11 000 Quadratmeter an städtischer Fläche gibt es noch rund um den Walter-Kleinow-Ring. Eine Menge Platz also für das Berliner Unternehmen, sich zu erweitern.

Auch das Unternehmen spürt die Krise

Deutsch&Neumann exportiert in rund 80 Länder , es werden Gummiformteile produziert – etwa 80 Prozent für die Laborbranche. Ein Beispiel: ein klassischer Artikel des Unternehmens ist ein Gummistopfen auf dem Reagenzglas, wie Firmenchef Bernd Noack am Rande des Richtfestes erklärt hatte. Unter anderem stellt das Unternehmen aber auch Pipettierbälle oder Silikonschläuche her und liefert außerdem Industrieteile.

Und natürlich bekommt auch der Gummiformteile-Hersteller die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. „Wir merken das schon am Umsatz, aber wir sind nicht so schlimm betroffen wie etwa Unternehmen aus der Automobilbranche“, so Sophie Noack. Homeoffice sei in Pandemiezeiten auch nicht nötig. Es gebe ein Hygienekonzept – und am neuen Standort viel Platz, sich aus dem Weg zu gehen.

