Hennigsdorf

Das Fernsehen hat die Drohnenbilder von Lothar Hüller längst für sich entdeckt. Für den MDR etwa ließ er sein Maschinchen über Bunkeranlagen in Vogelsang surren, für SAT 1 flog die Drohne im Sommer 2017 über die überschwemmten Straßen von Leegebruch. Und als der Robur-Bus wegen der drohenden Sperrung der Havelbrücke im Mai nach Hennigsdorf kam, ließ Lothar Hüller auch dort für das Fernsehen seine Drohne steigen. Für dem Film „Alleingelassen“ steuerte Hüller seine Drohne über Häuser, Wasser und Wiesen in Oranienburg.

Die Welt aus der Vogelperspektive zu sehen, das begeistert den Hennigsdorfer jedes Mal wieder. „Man sieht Dinge, die anderen vorenthalten bleiben und nimmt eine ganz andere Perspektive ein als alle anderen“, sagt der 62-Jährige. Bis zum Jahr 2007 experimentierte Lothar Hüller, der einst Stahlwerker war, mit einfachen Modellfliegern. „Das wurde mir aber zu langweilig“, sagt der Hennigsdorfer. Also orderte er sich Teile für Kameradrohnen im Netz, die Gestelle konstruierte er selbst. „Da habe ich mich schon mal einen ganzen Winter mit einer Drohne beschäftigt.“

Schnappschuss aus Nieder Neuendorf. Quelle: Lothar Hüller

Heute ist die Bastelei vorbei. Die Technik ist so weit, dass man die Drohnen komplett kaufen kann. Die Akkus würden heute länger halten, die Bildqualität sei besser und die Steuerung genauer, erklärt der Drohnenfan. Sein neuestes Baby heißt „DJI Mavic 2“ und ist ein Quadcopter – also mit vier Propellern. Dazu gehört ein Tablet-Computer, mit dem Hüller die Bilder der Drohne beobachten kann. „Meine Drohne kann Videos in 4K aufnehmen und in Full-HD fotografieren“, fachsimpelt er. Für den Laien: Die Auflösung des Materials, das die Drohne aufzeichnet, ist sehr hoch und auf dem allerneusten Stand der Technik.

2500 Euro für eine Drohne

Und das hat seinen Preis: Rund 2500 Euro hat Lothar Hüller für das Maschinchen – samt Akkus – auf den Tisch gelegt. Hauptberuflich installiert Lothar Hüller zwar unter anderem Alarm- und Kameraanlagen, doch mittlerweile ist aus dem Hobby Drohne auch mehr geworden: Der Hennigsdorfer hat seine eigene Firma „Hochbild Hüller“ gegründet.

Die Beelitzer Heilstätten von oben. Quelle: Hüller

Wie viele tausend Kilometer Lothar Hüller im Jahr zurücklegt, um mit seiner Drohne zu filmen, das kann er gar nicht sagen. Unter anderem war er zuletzt in Beelitz-Heilstätten, wo er die Lungenheilstätte samt Baumwipfelpfad aus der Vogelperspektive festhielt. Aber auch auf Oberhaveler Stadtfesten ist Hüller unterwegs, genau wie für Sportvereine. 2015 machte er für den FC 98 Hennigsdorf ein Video aus der Luft, es war die Bewerbung beim DFB, um den WM-Pokal von 2014 in die Stadt zu holen. „Trotz 800 Bewerbern hat dieses Video dazu beigetragen, dass der Pokal dann zu uns gekommen ist“, sagt Hüller mit Stolz.

Zuletzt wurde Lothar Hüller sogar vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes gerufen, um die Entschärfungsarbeiten rund um die beiden 500-Kilogramm-Kolosse amerikanischer Bauart Mitte Juli im Treidelweg in Oranienburg aus der Luft zu dokumentieren.

60 Drohnen-Filme auf Youtube

Doch seine Leidenschaft für Drohnen kommt nicht bei allen gut an. „Früher waren die Leute neugierig und haben sich für die Technik interessiert. Heute fragen sie eher, ob ich Spionage auf ihrem Grundstück betreibe, was natürlich Quatsch ist“, so der Drohnenmann.

Mehr als 60 seiner Filme sind übrigens auf Lothar Hüllers Youtube-Kanal unter dem Pseudonym „Zweistein“ zu sehen.

Auch beim Hafenfest in diesem Jahr war Hüller dabei. Quelle: Lothar Hüller

Von Marco Paetzel