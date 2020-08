Hennigsdorf

Jacqueline Buchwald musste schon zweimal hinschauen, als sie die Glückwunschkarte sah. Zum 80. ihres Vaters hatte Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther herzliche Grüße geschickt, einen Gutschein über zehn Euro inklusive. Nur: Laut Stempel auf der Karte sei er einzulösen bei der Friedhofsgärtnerei.

Ihr Vater sei schon etwas geschockt über das etwas makaber anmutende Geschenk gewesen, berichtet Jacqueline Buchwald – auch wenn sie die Geste der Stadtverwaltung zum Geburtstag im Grunde gut findet. „Unser Bürgermeister ist ja sehr nett und denkt auch an die Rentner, wenn sie 80 Jahre alt werden. Aber ich möchte meinen Vater noch eine Weile hier auf Erden behalten“, so Buchwald mit Blick auf die Friedhofsgärtnerei.

Es kam zu einer Panne

Bei der Stadtverwaltung räumt man den Fehler ein. „Die Gärtnerei in der Parkstraße 62 ist seit einer Ausschreibung vor etwa fünf Jahren unser Partner. Die Gutscheine, die die Jubilare erhalten, sind mit Gärtnerei „Blütenrausch“, so der Name, und der entsprechenden Adresse ausgewiesen. Auch uns ist ja klar, dass alles andere nicht sehr pietätvoll wäre“, erklärt Ilona Möser, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Man habe die Sache jedoch geprüft – und es dürften eigentlich keine Gutscheine mit dem früheren Namen des Geschäftes mehr im Umlauf sein. „Augenscheinlich ist nun wohl doch ein veralteter Gutschein ,durchgerutscht’. Dafür können wir uns nur entschuldigen. Gleichzeitig hoffe ich, das der Blumengruß zum Jubiläum trotzdem ein wenig Freude geschenkt hat“, erklärt Ilona Möser.

Von Marco Paetzel