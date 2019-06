Hennigsdorf

Die SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Hennigsdorf hat sich konstituiert. Die Fraktion wird von Patrick Krüger als Vorsitzendem sowie Cornelia Schmitt und Michael Mertke als stellvertretende Vorsitzende geleitet. Alle drei wurden am Montagabend gewählt.„Ich freue mich sehr und bin stolz, dass unsere Fraktion nun wesentlich mehr junge und weibliche Abgeordnete in ihren Reihen hat und dabei gleichzeitig eine gute Mischung aus erfahrenen und erstmals gewählten Stadtverordneten aufweist“, so Patrick Krüger.

Die Fraktion besteht aus Christine Freund, Patrick Krüger, Steffen Leber, Annika Lohr, Michael Mertke, Cornelia Schmitt, Frank Schönfeld, Petra Winkel und Michael Wobst. „Dieses Team ist ebenso bunt gemischt wie unsere Gesellschaft, bringt frischen Wind in die SVV und wird sich mit voller Gestaltungskraft für ein gemeinsames Hennigsdorf einsetzen“, erklärte Krüger weiter.

Von MAZonline