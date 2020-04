Patrick Dittmer vom Kanuverleih „Kajakguru“ darf per Ausnahmegenehmigung vom Kreis ab jetzt (4. April 2020) öffnen. Aber wer zu zweit im Kajak in den Frühling paddeln will, muss den Ausweis vorzeigen – der Beweis, dass beide Paddler im gleichen Haushalt leben. Ansonsten kann man auch im Einer-Kajak in See stechen.