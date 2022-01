Hennigsdorf

In der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr verschafften sich Unbekannte am Dienstag (25. Januar) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Falkenseer Straße. Die Einbrecher durchwühlten alle Räume und flüchteten anschließend mit Schmuck und Uhren.

„Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro“, teilte Henrik Schadow, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, mit. Ein Kriminaltechniker der Polizei sicherte Spuren, die Kripo ermittelt.

Von MAZonline