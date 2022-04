Hennigsdorf

Bereits am 30. Dezember um 11.35 Uhr hat ein Unbekannter einer 95-Jährigen in Hennigsdorf eine blaue Einkaufstasche mit dreistelliger Geldsumme und EC-Karte vom Rollator gestohlen. Das Geld hatte die Frau an einem Automaten in der Havelpassage abgehoben. Fünf Minuten später hob der Unbekannte Hunderte Euro vom Konto der Seniorin ab.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen einen schlanken, etwa 1,85 Meter großen Mann in blauer Jeans, schwarzer Winterjacke mit schwarzer Wollmütze. Das Erscheinungsbild des Mannes wirkt osteuropäisch.

Die Kripo bittet Zeugen, die den Mann erkennen, am Tattag in Hennigsdorf sahen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

Von MAZonline