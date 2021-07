Hennigsdorf

In der Zeit von Montagnachmittag (19. Juli), 14.30 Uhr bis Dienstagmorgen (20. Juli), 5.15 Uhr haben bislang Unbekannte ein Motorrad der Marke „Suzuki GSX-S750“ gestohlen. Wie Polizeisprecherin Christin Knospe erklärte, war das schwarz-rote Zweirad vor einem Hausaufgang in der Alsdorfer Straße in Hennigsdorf abgestellt. Nach dem Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-BT 36 wird nun gefahndet. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 7000 Euro angegeben.

