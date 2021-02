Hennigsdorf: Polizei nimmt Ladendiebe fest

Hennisgdorf

In einem Supermarkt Am Postplatz in Hennigsdorf wurden am Donnerstag (25. Februar) zwei Ladendiebe erwischt. „Sie wurden dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel im Wert von etwa 220 Euro entwenden wollten“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die 34 und 46 Jahre alten Männer fest. Für den Jüngeren war dies bereits die zweiten Festnahme binnen zwei Tagen: Am Mittwoch (24. Februar) wurde er im Oranienburger Kaufland dabei ertappt, wie er Schokolade und Bekleidung stahl. Das Duo soll nun einem beschleunigten Verfahren zugeführt werden, beide zeigten sich in der polizeilichen Vernehmung geständig. Sie müssen sich nun wegen Bandendiebstahls verantworten.

Von MAZonline