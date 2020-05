Produzent und DJ Kristian Tilgner: Von Hennigsdorf in die ganze Welt

Hennigsdorf/Seekirchen

In diesen Tagen verbringt er viel Zeit im Studio. Kristian Tilgner arbeitet an seinem Soloalbum: Zum ersten Mal singt der DJ und Produzent, auch alle Texte hat er selbst geschrieben. Tilgner ist jetzt 40 Jahre alt. Zeit, ein erstes Mal zurückzuschauen. „Ich erzähle in den Songs von der Zeit mit Mauer und ohne, und verarbeite Themen wie Umwelt, Politik oder Liebe“, erklärt Kristian Tilgner. „Schublade kaputt“ – so soll das Soloalbum heißen. Tilgner will sich eben in keine Schublade mehr stecken lassen, deshalb ist jeder der 13 Songs anders – von Trap oder Urban über Hip-Hop, Rock oder Pop bis hin zu Hardstyle und House. „Ich hoffe, das Album kommt noch 2020 heraus.“ Ein erstes Musikvideo ist bereits im Kasten.

Der Mann aus Hennigsdorf lebt seit 2018 im österreichischen Städtchen Seekirchen, von dort aus produziert er auch seit Jahren. Mit Erfolg: 2014 holte Kristian Tilgner mit dem österreichischen DJ-Duo „Darius & Finlay“, mit dem er zusammenarbeitet, den Amadeus-Award in der Kategorie „Electronic Dance“ – es ist quasi der österreichische „Echo“. An knapp 200 Songs hat der Hennigsdorfer bis heute mitgewirkt. Zuletzt hat er als Teil eines vierköpfigen Produzenten-Teams auch Songs für Ballermann-Sängerinnen wie Scarlet Flair, Anny, Carina Crone oder Isi Glück geschrieben.

Anzeige

Alles fing im Bandkeller des Vaters Kurt an

„Du hast einen Beat, ein Gefühl oder auch nur eine Vocal-Spur, darum baue ich das Lied.“ Dennoch, die Ballermann-Songs seien keine große Kunst: „Das ist eine 3,8-im-Turm-Schlagermucke.“ Auch auf der Bühne steht Kristian Tilgner ab und an: Ein Highlight für ihn war ein gemeinsamer Auftritt mit DJ Ötzi, zu dessen 20. Jubiläum im April 2019, als er im Burgtheater die Klavierbegleitung für eine spezielle Version des Hits „Ein Stern“ lieferte.

Weitere MAZ+ Artikel

Angefangen hat alles im Bandkeller seines Vaters Kurt Tilgner in Birkenwerder. Kristian Tilgner, der die Albert-Schweitzer-Oberschule besuchte, war bei Konzerten und Proben dabei und versuchte sich auch mal an der Gitarre. Ab 1992 experimentierte er zudem am Midi-Keyboard und Rechnern wie dem C64, Amiga 500+ oder einem 286er-PC. „Die Lieder habe ich damals auf Kassette und später auf Minidisc aufgenommen und auf dem Schulhof verteilt.“

Kristian und Kai Tilgner bei einem Videodreh auf Fuerteventura. Quelle: privat

Die Musik ließ ihn nie wieder los. Kristian Tilgner lernte zwar Industrielackierer bei Bombardier. Doch 2001 machte er sich selbstständig, verdiente als Komponist und freischaffender Künstler sein Geld. Sein Künstlername: „LeBrisc“. Anfang der 2000er-Jahre produzierte und remixte er für das Label Blutonium. „Das war in Deutschland wegweisend in Sachen Hardstyle.“ Mit der extrem schnellen elektronischen Musik tourte er durch Länder wie Wales, Frankreich, Österreich & Co. Seine erste Platte ,I’ve got the Power’ war in Holland und England erfolgreich.

Dann kam der Springstil

Ab 2008 war Tilgner auch zwei Jahre lang mit DJ Christian Libor mit Songs im „Springstil“, der deutschen Variante des Springstyle, in den Großraumdiskos der Republik unterwegs. Sie traten auch bei der Love Parade in Berlin und der Street Parade in Zürich auf. Größter Hit: „Ey, heb die Beine an“- auf Youtube hat der Song rund 1,6 Millionen Klicks. Mit Bruder Kai Tilgner, damals ebenfalls DJ, war der Hennigsdorfer als „Le Brisc & Kai Jaxx“ auch international unterwegs. Unter anderem nahmen sie mit dem österreichischen Duo „Darius & Finlay“ das Musikvideo zum Hit „She’s a Freak“ auf Fuerteventura auf.

In den Jahren danach arbeitete Kristian Tilgner intensiver mit den Österreichern zusammen – das Album „Summer is here“ produzierte er 2012 mit. Neben der Arbeit mit „Darius & Finlay“ unterstützt Tilgner junge Künstler in Österreich, kümmert sich um Musikproduktionen, Videodrehs oder vermittelt sie an Plattenfirmen – unter anderem sind das Anna Chiara, Phil Praise oder Baby Bouncers. Doch die Corona-Krise legt über all das einen dunklen Schatten. Sänger, DJs & Co. hätten derzeit keine Chance, Auftritte zu generieren. „Somit ist auch kaum Geld für neue Produktionen da, was einen erheblichen Teil bei mir ausmacht.“

Rückkehr ist nicht ausgeschlossen

In seine Heimatstadt Hennigsdorf kommt Kristian Tilgner immer wieder zurück. Im Oktober 2019 war er zuletzt da, Vater Kurt hatte Geburtstag. Dass er irgendwann einmal ganz zurückkehrt, das will Kristian Tilgner nicht ausschließen. „Das Gute ist, dass ich von überall Musik machen kann.“

Von Marco Paetzel