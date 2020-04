Hennigsdorf

Im Asylbewerberheim schlugen sich am Mittwoch zwei tschadische Bewohner nach einem Trinkgelage. Einer der Männer wurde in Gewahrsam genommen. Er gab an, dass ihm vom Zimmerbewohner 50 Euro gestohlen wurden. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzungen und Diebstahl aufgenommen.

Von MAZonline