Hennigsdorf

„Gefällt mir“ - Werten und bewertet werden“ – das war in diesem Schuljahr das Motto für den Deutschen Klangforscher-Preis, der diese Woche unter Moderation von Ariane Wick auf einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main verliehen wurde. Gewonnen haben den Hauptpreis Schüler des Puschkin-Gymnasiums aus Hennigsdorf. Der Kurs „Künstlerisches Projekt“ der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums überzeugte die Jury mit ihrem Hörstück „Alles Müll oder was“, für das es auch eine Auszeichnung in der Kategorie „Musik“ gab.

Die 22 Schüler spürten mit Klängen, Spielszenen und Interviews der Frage nach, was Bewerten in den sozialen Medien bedeutet. Warum werden Menschen nach ihrem Aussehen, ihrer Kleidung oder ihrer Herkunft bewertet? Und was macht sie selbst sprachlos? Ein spielerischer Einstieg mit einem Mülleimer als Protagonist führt zu einer Umfrage zum Thema Bewerten. Struktur gibt dem Stück ein eigenkomponierter und selbst gesungener Song der Schülerin Lina Mikolajski, der bei der Abschlussveranstaltung live auf der Bühne performt wurde. Man solle nicht auf das Hören, was andere sagen – das war die Message.

Mit dem Aufnahmegerät auf Entdeckungsreise

Zur Jury gehörten in diesem Jahr die Fernsehmoderatorin und Journalistin Franziska Reichenbacher, die Hörfunkredakteurin und Moderatorin Stefanie Hatz, Lutz Roschker, Vorstandsmitglied der PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur, Hans Sarkowicz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zuhören, sowie Daniel Chun und Jan Derksen, Geschäftsführer von CHUNDERKSEN. Zur Seite stand ihnen eine Schülerjury.

Das kulturelle Bildungsprojekt Klangforscher fand in diesem Schuljahr bereits zum fünften Mal statt, das dritte Mal als Wettbewerb. Mit Aufnahmegerät, Utensilien zum Geräuschemachen und vielen kreativen Ideen gingen sieben Klangforscher-Gruppen der 6. bis 10. Jahrgangsstufen aus Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Brandenburg und Schleswig- Holstein in den vergangenen Monaten unter Anleitung eines Mediencoaches auf akustische Entdeckungsreise. Produziert wurden die Hörstücke in einem professionellem Tonstudio.

Von MAZonline