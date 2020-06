Hennigsdorf: Querungsinsel wird errichtet

Hennigsdorf

Am Montag, 29. Juni, beginnen die Arbeiten zur Errichtung einer Querungsinsel im Verlauf der L 171 einschließlich der Anbindung an den Radfernwanderweg „ Berlin – Kopenhagen“. Für die Baumaßnahme wird eine Ampelsteuerung eingerichtet, durch die der Verkehr einspurig durch den Baustellenbereich geleitet wird.

Da mit längeren Wartezeiten an der Ampel zu rechnen ist, wird darum gebeten, den Motor während des Wartens abzustellen. Radfahrer, die den Radfernwanderweg „ Berlin – Kopenhagen“ nutzen, werden am Anfang der Baustelle (aus Richtung Hennigsdorf) erst über die Fahrbahn und dann über einen provisorischen Weg zum Radfernwanderweg geleitet. Die Arbeiten an der Querungsinsel und dem Radweg werden voraussichtlich Ende August 2020 abgeschlossen.

