Hennigsdorf: Rauchmelder löst in der Falkenstraße aus

Hennigsdorf

Zeugen vernahmen am Sonntagmittag (13. September) gegen 11 Uhr ausgelöste Rauchmelder aus einer Wohnung in der Hennigsdorfer Falkenstraße und alarmierten die Feuerwehr. „Da bei Eintreffen der Feuerwehr niemand in der Wohnung war, musste die Tür durch die Einsatzkräfte geöffnet werden“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

In der Wohnung stellten die Feurwehrleute vergessenes und mittlerweile angebranntes Essen auf dem Herd fest. „Die verrauchte Wohnung wurde kräftig gelüftet“, so die Pressesprecherin weiter. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Von MAZonline