Hennigsdorf

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend haben unbekannte Täter das Baustellengelände in der Horst-Müller-Straße in Hennigsdorf betreten und mehrere dort abgestellte Aufenthalts- und Werkzeugcontainer gewaltsam aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline