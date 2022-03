Hennigsdorf

Ob es nur daran liegt, dass sie schlecht Nein sagen kann? Nein, bei Renate Lippert kommt die Fürsorge für andere Senioren aus tiefstem Herzen. Angefangen hatte alles nach einem schweren Schicksalsschlag: „Mein Mann ist vor 15 Jahren verstorben“, erzählt die Rentnerin. Über die Trauer hinweg half ihr das nachbarschaftliche Umfeld in ihrem Wohnviertel im Hennigsdorfer Zentrum, wo Renate Lippert bereits seit 1964 lebt. „Die Nachbarn haben mich öfter mal zum Kaffee eingeladen und dazu ermutigt, auch mal zum Treffpunkt der Volkssolidarität zu kommen“, erinnert sie sich.

Schnell fand sie Anschluss in den verschiedenen Interessengruppen. Beim Kartenspielen und Kegeln rutschte sie schon nach kurzer Zeit in die Leitungsfunktion, nachdem die Vorgänger aufgehört hatten. Auch in der Kreativ-Gruppe fühlte sie sich sehr schnell wohl. Die Teilnehmerinnen basteln unter anderem die Tischdekoration für Veranstaltungen. Auch Geburtstagskarten werden liebevoll kreiert – jedes Mitglied der Volkssolidarität bekommt am Ehrentag eine selbst gebastelte Karte.

Hennigsdorf: Kegeln in der Vereinsstätte Fair Play

Durch die Corona-Pandemie, aber auch aus Altersgründen, sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Senioren aus dem Verbund ausgestiegen. „Das ist natürlich sehr schade, aber ich kann es verstehen“, erklärt Renate Lippert. Doch der harte Kern hält fest zusammen. Alle zwei Wochen lädt die 78-Jährige zum Kegeln in die Vereinsstätte Fair Play. „Wir sind zur Zeit acht Leute und die Stimmung ist immer super. Wenn einer Geburtstag hat oder hatte, besorgt er Frühstück für alle und dann wird gekegelt“, erzählt die Hennigsdorferin mit einem strahlenden Lächeln. Die Gemeinschaft stehe dabei absolut im Vordergrund. Doch die sportliche Betätigung tut allen gut. „Nur zu Hause zu sitzen, das könnte ich nicht“, bekennt sie.

Deshalb nutzt Renate Lippert die freie Zeit, die ihr das Ehrenamt bei der Volkssolidarität lässt, um Hilfebedürftigen in ihrem Umfeld zu unterstützen. Sieben ältere Nachbarn kommen in den Genuss ihrer Fürsorge. Trotz ihres stolzen Alters von 78 Jahren fährt sie andere noch selbst mit dem Auto zum Arzt und begleitet sie zum Einkaufen. „Wenn es hart auf hart kommt, bringe ich auch mal Einkäufe bis nach Hause, aber häufiger bin ich als Begleitung dabei“, erzählt sie bescheiden. Außerdem besucht die Ehrenamtlerin jede Woche eine Nachbarin, die fast blind ist, um ihr zu helfen und Gesellschaft zu leisten. Auch wenn Renate Lippert bekennt, früher noch häufiger zur Stelle gewesen zu sein, wenn jemand sie brauchte, gibt sie zu: „Ich bin manchmal auch einfach zufrieden, wenn ich die Wohnungstür hinter mir schließen kann und alleine bin.“

Gemeinwesenpreis 2021 der Stadt Hennigsdorf

Auf das außerordentliche Engagement der Seniorin ist auch die Stadtverwaltung aufmerksam geworden – durch die Nominierung für den Gemeinwesenpreis 2021. Überrascht, aber auch sehr glücklich war Renate Lippert, als sie Ende des Jahres darüber informiert wurde, dass sie zu den Preisträgerinnen gehört. „Ich wurde von der Volkssolidarität vorgeschlagen. Davon wusste ich zwar, hatte aber nicht damit gerechnet, dass ich auserwählt werde.“ Es sei ein schönes Gefühl gewesen, diese Ehre zu erfahren, sagt sie. „Ein bisschen unangenehm war es mir aber auch, da ich ja eher bescheiden bin. Aber wenn die Jury meint, dass ich den Preis verdient habe, freue ich mich natürlich.“

Zum Kartenspielen trifft sich eine kleine Gruppe jeden Montag. Fast immer steht dann Canasta auf dem Plan. „Ich habe vier Kinder großgezogen, da musste ich natürlich auch oft Kartenspielen, meist Rommé“, erinnert sie sich zurück. In ihrer Familie erfährt die Rentnerin großen Rückhalt. Freude bereiten ihr auch die fünf Enkel und ein kleiner Urenkel. An der Wohnzimmerwand prangt eine Schärpe mit der Aufschrift: „Danke für alles, du bist die Beste!“ Diese habe ihr Sohn ihr geschenkt – unter anderem, weil sie ihn so tatkräftig bei den Vorbereitungen rund um seine Hochzeit unterstützte. „Ab und zu habe ich dann auch noch selbst Termine“, zählt die engagierte Dame ihre Aktivitäten auf. Ihr Sohn habe schon öfter gesagt: „Mutti, du musst kürzer treten.“ Doch das fällt ihr schwer. „Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“ Renate Lippert hofft, dass sie selbst, wenn es nötig wird, einmal auch so viel Unterstützung erhält, wie sie den anderen gibt. Doch bis es soweit ist, ist sie stets zu Diensten und hat immer ein offenes Ohr.

Von Wiebke Wollek