Hennigsdorf

Das Hennigsdorfer Ringer-Urgestein Fred Siepelt (60) ist am Dienstag an einem Herzinfarkt gestorben. „Uns trifft der Verlust schwer, wir waren alle geschockt“, erklärt Norman Brennert, stellvertretender Vorsitzender des 1. Hennigsdorfer Ringervereins. Er sei seit 50 Jahren Mitglied im Verein gewesen, der zu DDR-Zeiten noch BSG Stahl Hennigsdorf hieß. Fred Siepelt war auf der Sportschule in Jena, trainierte unter anderem mit Uwe Neupert. „Sein größter Erfolg war der 5. Platz bei der DDR-Meisterschaft 1986 und 1986“, erklärt Norman Brennert. Lange Jahre rang er in der Mannschaft bis hoch zur 2. Bundesliga. Er war auch Gründungsmitglied des 1. Hennigsdorfer Ringervereins, als der sich nach der Wende von Stahl Hennigsdorf löste.

Um 2003 beendete Fred Siepelt seine aktive Laufbahn, in den 1990er-Jahren war er auch Vorstandsvorsitzender, und bis 2014 Stellvertreter. In den vergangenen Jahren sei er kürzergetreten und habe sich mehr um die Familie gekümmert. „Er war ein großer, kräftiger Bär, der immer sehr hilfsbereit war. Fred hatte für alle ein offenes Ohr und war eine treue Seele“, erklärt Norman Brennert. Er sei ein guter Freund und habe Persönlichkeit gehabt. „Für einen Spaß war er gern zu haben. In unseren Herzen wird er immer einen Platz haben. Danke Fred , dass wir dich kennenlernen durften. Wir danken dir für die schöne gemeinsame Zeit“, erklärt Norman Brennert weiter.

Von Marco Paetzel