Rund 300 Stahlwerker gehen in Kurzarbeit

Hennigsdorf

Dem Hennigsdorfer Stahlwerk steht Kurzarbeit bevor: Ab dem ersten April soll sie für sechs Monate laufen. Von den etwa 780 Mitarbeitern im Werk seien derzeit etwa 300 Mitarbeiter von einer Arbeitszeitverkürzung von bis zu 30 Prozent betroffen. Der Grund: „Die Produktion ist aktuell um 40 Prozent eingeschränkt“, erklärt ein Sprecher der Geschäftsführung auf Anfrage der MAZ. Ursache für die Maßnahme ist allerdings nicht das Corona-Virus. Es habe starke Einbrüche beim Maschinenbau gegeben.

„Zudem wurden diverse Bau- und Erweiterungsprojekte eingefroren, da sich die wirtschaftliche Welt zunehmend in Schieflage begab“, so der Sprecher weiter. Bestehende Schutzmaßnahmen konnten den Importdruck nicht ausreichend aufhalten und belasteten die europäischen Märkte zusätzlich. „Letztlich zeigte sich bereits zum Jahreswechsel, dass die Situation sehr angespannt war und Kurzarbeit in unserer Branche thematisiert wurde.“ Rahmenbedingungen hinsichtlich der Energiepreise – im Verhältnis zum europäischen Ausland – würden die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig erschweren. Zudem würden schwankende Rohstoffpreise und ungeplante Einschränkungen hinsichtlich der Versorgungswege, etwa die Sperrung von Wasserstraßen, zu massiven Mehrbelastungen führen.

Noch kein Corona-Fall im Stahlwerk

Die Corona-Krise ist dabei noch nicht eingepreist. Die Belastungen und Auswirkungen könnten zum heutigen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden. „Sie finden somit in den vorliegenden Planungen noch keine Berücksichtigung.“

Einen Corona-Fall gebe es im Werk nicht. Man könne davon ausgehen, dass ergriffene Maßnahmen und das umsichtige Verhalten der Stahlwerksmitarbeiter Wirkung zeigten. „Mit organisatorischen Maßnahmen, Weisungen und Appellen an die Vernunft jedes Einzelnen versuchen wir die betrieblichen Abläufe und den gebotenen Umgang miteinander zu koordinieren“, so der Sprecher. Neben der Aufklärung über die Gefahren erfolgten Belehrungen zur persönlichen Hygiene sowie dem Einhalten von Mindestabständen.

Versammlungen und Gruppentreffen würden vermieden. Auch die Kantinennutzung sei ausgesetzt. Wichtig sei zudem die uneingeschränkte Kommunikation, um auf Vorkommnisse, Verdachtsfälle oder Fragen reagieren zu können. „Es erfolgt eine systematische Reaktion und Dokumentation der Entwicklungen“, erklärt der Sprecher der Geschäftsführung weiter. „Im Zuge dessen, und im Vertrauen auf das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter, sind wir zuversichtlich, dass wir das Infektionsrisiko im Unternehmen auf ein Minimum reduziert haben.“

Von Marco Paetzel