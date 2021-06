Hennigsdorf

Am Donnerstag (10. Juni) gegen 10.20 Uhr wurde ein 32-jähriger Fahrgast ohne gültigen Fahrschein durch einen 24-jährigen Kontrolleur in der S25 nach Hennigsdorf festgestellt. Beim Verlassen der S-Bahn am Bahnhof Hennigsdorf biss der Schwarzfahrer dem Kontrolleur in die Hand. Die hinzugerufene Polizei nahm Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen auf.

Von MAZonline