Um einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus vorzubeugen, sind im Kreis Oberhavel weitere öffentliche Veranstaltungen abgesagt worden. Dazu gehören ein Cello-Konzert in der Klosterscheune in Zehdenick und eine Gesprächsrunde mit Schauspieler Michael Gwisdek in der Weinberghalle in Liebenwalde. Beide Veranstaltungen sollen nachgeholt werden.