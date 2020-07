In Hennigsdorf wurde Ende Juni eine schwer verletzte Krähe gesichtet, die von bislang unbekannten Tätern übel zugerichtet wurde. Im Körper des Vogels steckten zwei Bolzen, mit denen offenbar auf das Tier geschossen wurde. Der Fall erinnert an eine im Dezember 2019 – ebenfalls in Hennigsdorf – mit Bolzenschussverletzungen aufgefundene Kanadagans.