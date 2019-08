Hennigsdorf

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. „Es gibt nur noch ein bisschen Kleinkram zu tun, aber nichts Großartiges“, sagt Marc Beilcke von der Hennigsdorfer Musikerinitiative. Mit seinen Mitstreitern hat er auch in diesem Jahr wieder das Mini-Festival „Rock am Hafen“ auf die Beine gestellt, das am kommen...