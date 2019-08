Hennigsdorf

Am Freitag, 23. August, und Sonnabend, 24. August, werden zur Hennigsdorfer Festmeile Nachtbusse eingesetzt. Sie verkehren ab dem S-Bahnhof Hennigsdorf in Richtung Friedrich-Wolf-Straße um 22.37 Uhr, 23.27 Uhr, 0.37 Uhr und 0.57 Uhr. Vom S-Bahnhof in Richtung Spandauer Landstraße fahren die Busse 22.56 Uhr, 23.56 Uhr, 0.36 Uhr und 0.56 Uhr.

Es bestehen folgende Verkehrsbeschränkungen zum Stadtfest: vom 23. August, 16 Uhr bis 25. August, 22 Uhr gibt es eine Straßensperrung in der Rathenaustraße. Innerhalb des gleichen Zeitraums ist der am Havelplatz anliegende Gehweg Fontanestraße für Fußgänger gesperrt. Für die Zeit des Feuerwerks am Freitag, 23. August, gilt von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr Parkverbot auf der linken Seite der Rathenaustraße sowie auf der rechten Seite der Poststraße jeweils auf Höhe des Parkhauses.

Von MAZonline