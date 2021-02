Hennigsdorf

Schon auf dem Hof in der Grundschule ist er ihr aufgefallen. „Aber da war er ja drei Klassen über mir, da hat er mich noch nicht gesehen“, sagt Brigitte Götze (81). Heute, fast ein Menschenleben später, feiert sie mit ihrem Roland (84) diamantene Hochzeit. Aufgewachsen sind die beiden im sächsischen Großenhain, gefunkt hat es aber erst Jahre nach der Grundschule. Es war ein Tanzabend am 6. Oktober 1958, vor dem Tag der Republik, halb Großenhain war auf den Beinen. „Da haben wir ein paarmal getanzt und er hat mich auch nach Hause gebracht“, sagt Brigitte Götze. 1959 trennten sich ihre Wege, Roland Götze zog nach Hennigsdorf, wo er im Stahlwerk arbeitete. Doch schon 1960 kam Brigitte nach, übernahm die Sparkasse, die es am Stahlwerk gab. „Roland wollte ja, dass ich zu ihm komme. 1960 haben wir uns dann auch verlobt“, sagt Brigitte Götze.

Zwei Jahre später folgte das, was Roland Götze augenzwinkernd „Zwangshochzeit“ nennt. Das Paar lebte im Ledigenwohnheim, doch die Wohnungsvermittlung des Stahlwerks machte es zur Bedingung, bis zum Februar 1962 verheiratet zu sein, wenn man auf die Liste für eine Wohnung im neu zu bauenden Hennigsdorfer Zentrum – hier sei nur Wald und Wiese gewesen – kommen wollte. „Eigentlich wollten wir erst im Juli heiraten, aber dann haben wir eben umgeplant“, so Brigitte Götze. Am 18. Februar 1961 fand die Hochzeit in der Heimatstadt Großenhain statt.

Erst wurde im Restaurant gegessen, zuhause dann gefeiert – das Schlafzimmer haben sie kurzerhand zur Tanzfläche umfunktioniert. Auch kirchlich wurde das Paar getraut, Standesamt und Gotteshaus liegen in Großenhain nur 200 Meter entfernt. Und was liebten die Eheleute damals aneinander? „Seine Augen haben mir gefallen, und er hatte schöne Zähne“, sagt die Gattin. „Sie war sehr dunkelhaarig und figürlich war sie auch in Ordnung“, sagt der Gatte und schmunzelt. Aber natürlich sei der Charakter das Wichtigste, sonst hätten es die beiden ja nicht 60 Jahre lang miteinander ausgehalten. Zu Silvester 1963 kam die Tochter zu Welt, im Juni 1972 dann der Sohn.

Ein Leben lang im Stahlwerk

Auch sein Berufsleben verbrachte das Paar im selben Betrieb. Er arbeitete als Ingenieur im Stahlwerk, zunächst in der Hauptmechanik und ab 1961 in der Hauptenergetik, deren Abteilung er auch übernahm. Mitte der 1990er-Jahre ging Roland Götze in den Ruhestand, damals musste er sich zweimal wegen Darmkrebs unter das Messer legen. Seine Frau Brigitte wechselte 1960 von der Sparkasse ins Stahlwerk, dort war sie fortan in der Abteilung der Statistik tätig. Zur Wende wechselte sie ins Sportbüro von Stahl Hennigsdorf, bis zur Jahrtausendwende machte Brigitte Götze noch die Abrechnungen für den Sportverein.

Auch im Ruhestand haben die Götzes noch genug zu tun. Heute hat das Paar vier Enkel und drei Urenkel, die sie auf Trab halten. Ihre Rente verbringen sie auch mit der Familie vor allem auf ihrem Gartengrundstück in Gnewikow, direkt am Ruppiner See. Roland Götze hat dort einen Kahn, fährt mit den Enkeln oft auf den See zum Angeln. Seine Frau zieht auf der 480 Quadratmeter großen Scholle Mohn, Lavendel, Rosen und Oleander. „Es blüht den ganzen Sommer bei uns.“ Seit 1998 machen sie außerdem Kurse im Hennigsdorfer Fitnessstudio Ars Vivendi, das coronabedingt geschlossen ist. „Das fehlt uns sehr, im Winter sind wir sonst dreimal die Woche da. Wir lechzen danach, dass es weitergeht“, so Brigitte Götze. Genauso sehr wünscht sich das Paar endlich die Corona-Impfung – rund 140-mal haben sie bei der Hotline angerufen. Vergeblich.

Und auch ihre diamantene Hochzeit hat die Pandemie natürlich geprägt. Eigentlich wollten die Götzes ihr 60. Jubiläum im Erzgebirge mit ihren Lieben feiern, Schlittenfahrten inklusive. „Aber die Kinder werden uns alle anrufen“, sagt Brigitte Götze. Im Sommer soll es dann ein großes Fest geben.

