Es war immer ein Ereignis, wenn die Senioren anlässlich des Tages des Älteren Menschen im Klubhaus zusammenkamen. Rund 150 Menschen saßen auf den Rängen, wenn Senioren für ihr Ehrenamt ausgezeichnet wurden. In diesem Jahr ist coronabedingt alles anders, es gab kein Publikum. „Wir haben auch darüber nachgedacht, diese Feierstunde zu verschieben, wie wir es bei so vielen anderen Veranstaltungen mussten“ , erklärte die Gemeinwesenbeauftragte Kerstin Gröbe bei der Ehrung am Mittwoch. Es sei aber wichtig, den Senioren für ihr Engagement zu danken. „Gerade jetzt hat es für viele Seniorinnen und Senioren ganz besondere Bedeutung.“

Es seien der Fleiß, die Ideen, der Gemeinsinn, der die vielfältigen Angebote in den Seniorenverbänden- und vereinen ermögliche. Diese ehrenamtliche Arbeit sei für die Stadt wichtig – auch in der Zukunft. Statt im Ruhestand die Beine hochzulegen, würden sich die Geehrten ins Geschehen der Stadt einmischen. „Sie gehören zu den Seniorinnen und Senioren, die es möglich machen, dass Sportgruppen existieren, Städtepartnerschaften gepflegt werden, oder in Bastel- und Kreativgruppen gemeinsam freie Zeit verbracht wird.“ Geehrt werden folgende Senioren:

Egon Schwartz (Evangelische Kirchengemeinde Hennigsdorf) bringt sich mit seinen weit mehr als 80 Jahren auch heute noch mit seiner Kraft, Ideen und Kenntnissen in die Gemeinde ein. Energisch und zielstrebig war er an der Planung der barrierefreien Zugänge zum Gemeindehaus und zur Kirche beteiligt.

Dieter Lange (LEW-Kleingartenverein „Grüne Oase“ ) ist seit 43 Jahren Mitglied im Vorstand des Vereins und verantwortet die Belange der Kassierung. Mit seinem vorbildlichen Auftreten wirbt er für ein freundschaftliches Miteinander der Senioren. An der Organisation von Vereinsveranstaltungen beteiligt er sich rege.

Rita Heilmann (LEW-AEG - Seniorenclub) ist seit Gründung im Jahr 1992 Mitglied und war jahrelang Vorsitzende. Sie hat maßgeblich im Rahmen der Städtepartnerschaft zu der Stadt Alsdorf die guten und freundschaftlichen Beziehungen zum dortigen Seniorenverein „Anna“ Alsdorf mit Leben erfüllt. Derzeit vertritt sie den Club im Seniorenbeirat.

Günther Quohs (Senioren-Union und Arbeitskreise Hennigsdorf) ist ein langjähriges, aktives Mitglied, auch im Vorstand der Senioren-Union. Sein besonderes Engagement gilt der Fuß-und Fahrradwandergruppenarbeit. Er steht mit Rat und Tat älteren Bürgern der Senioren-Union zur Seite. Zudem setzt er sich in seinem Wohnquartier fürsorglich für seine Nachbarn ein.

Ursel Podzun (Volkssolidarität Brandenburg, Mitgliedergruppe Hennigsdorf) zählt seit über 15 Jahren zu den aktivsten Mitgliedern der Ortsgruppe, sie leitet eine Gymnastikgruppe, in der neben altersgerechter sportlicher Betätigung auch eine Gemeinschaft der sozialen Interaktion lebhaft aktiv ist.

Hadmut Heyn ( ver.di Seniorengruppe Hennigsdorf) ist seit fast 20 Jahren aktives Mitglied der kleinen Gruppe, sie vertritt die Interessen der ver.di Senioren im Seniorenarbeitskreis Nord-West Brandenburg. Als „Bastelchefin“ bewegt sie die Gruppe kreativ. In Zeiten der Corona-Pandemie hat sie vielen Menschen gute Dienste geleistet und Fahrten etwa zu Arztterminen vorgenommen.

Christa Kristen (Seniorengruppe Die Linke) ist seit 1998 Vorsitzende der Seniorengruppe und verfügt über ein hohes soziales Verantwortungsbewusstsein. Sie versteht es, alle Mitglieder mit in die Gruppenarbeit einzubeziehen. Dabei setzt sie auf die Identifikation der Mitglieder zur Gruppe und deren Eigenverantwortung in ihr.

Rolf Zimmer (JAHRESRINGE, Ortsgruppe Hennigsdorf) ist seit 2015 Mitglied und übernahm sofort die vakant gewordene Stelle als Kassenwart. 2018 wurde er als neuer Vorsitzender gewählt und leitet seither den Verein in beispielhafter Weise. Er arbeitet hoch motiviert, unermüdlich und sehr professionell.

Silvia Hensel (Evangelische Kirchengemeinde Nieder Neuendorf) kam als damals jüngstes Mitglied in den Seniorenkreis und so zogen neuer Schwung und Sichtweisen ein. Die Arbeit belebte sich dadurch und Aufgaben wurden mit Treue und Hingabe erledigt. Besonders liegen ihr, die nicht gern im Mittelpunkt steht, logistische und administrative Herausforderungen.

Alexander Tokarew (Stahlwerker Traditionsverein Hennigsdorf) gehört zu den am längsten dem Traditionsverein angehörigen Mitgliedern. Mit seiner stets freundlichen und ruhigen Art trägt er zu einem wertschätzenden Klima im Verein bei. Seine Meinung und seine Ratschläge sind gefragt und spiegeln sich im Vereinsleben wieder. Er wirkt gern bei der Organisation von Veranstaltungen mit.

Klaus Schweizer (Katholische Kirchengemeinde Hennigsdorf) unterstützt und hilft auf vielfältige Weise bei der Panung und Durchführung der Gruppenaktivitäten. Die Katholische Kirchengemeinde möchte neben dieser Ehrung auch ein großes Dankeschön Schweizer aussprechen: Er ist bekannt als „ Hans Dampf in allen Gassen“.

Harry Daniel (Hennigsdorfer Geschichtsverein) zeigt als Schatzmeister ein hohes Maß an Verantwortung; für die Zusammenkünfte der Gruppe stellt er kostenlos seinen Freizeitraum in der Heimstättensiedlung zur Verfügung. Dies wird von den Mitgliedern als sehr positiv empfunden, da sich der Zusammenhalt und die Interaktion der Gruppe dadurch erheblich gefestigt hat. Harry Daniel unterstützt und hilft auch gerne bei persönlichen Anliegen der Mitglieder, wie Transporten zu Terminen.

Hannelore Köhn (Volkssolidarität Brandenburg, Mitgliedergruppe Stolpe-Süd) ist seit vielen Jahren die „Herrin“ über die Finanzen und führt ihr Amt mit großer Zuverlässigkeit und Sorgfalt aus. An gemeinsamen Aktivitäten und Arbeiten und deren Organisation und Vorbereitung hat sie sich beispielhaft beteiligt, hieß es in der Laudatio von Kerstin Gröbe.

