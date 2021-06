Hennigsdorf

Wenn sie jemand ausbremst oder ihr den Parkplatz klaut, dann muss sie sich den Mittelfinger verkneifen, sagt Barbara Schulz. „Es könnte ja schließlich einer meiner ehemaligen Schüler sein. Und die treffe ich in Hennigsdorf überall“, sagt die 62-Jährige und lacht. Fast 30 Jahre lang war sie vor allem für die musikalische Früherziehung an der Hennigsdorfer Musikschule zuständig, mehr als 4500 Mädchen und Jungen hat sie bei den ersten Schritten zur Musik begleitet.

Nun ist die Hennigsdorferin in den Vorruhestand gegangen, schweren Herzens allerdings. „Ich habe gemerkt, dass mir zuletzt das Feuer gefehlt hat, das man braucht. Auch meine rechte Hand funktioniert nicht mehr so toll“, sagt Barbara Schulz, die am Donnerstag für die MAZ noch einmal in ihren alten Unterrichtsraum in der Musikschule zurückkehrte, wo ihr Stamm-Instrument steht, das Waldhorn.

Mit Instrumenten und Kofferradio in die Kitas

Beinahe 30 Jahre lang unterrichtete Barbara Schulz Musikschüler auf dem Waldhorn, der Blockflöte und mitunter auch den Percussions, der Vormittag war aber stets für die musikalische Früherziehung reserviert. Dafür besuchte sie im Laufe ihres Berufslebens Kitas in Hennigsdorf, Velten, Marwitz, Kremmen, Vehlefanz, Eichstädt und Schwante – sie kam stets vollbepackt mit Instrumenten, Kofferradio und CDs. Barbara Schulz übernahm die Früherziehung die Kinder, deren Eltern sie in der Musikschule angemeldet hatten.

Zwischen acht und zwölf Mädchen und Jungen waren es zuletzt, in früheren Jahren waren die Gruppen sogar bis zu 18 Kindern groß. Rund 45 Minuten dauerte eine Unterrichtsstunde von Barabara Schulz in den Kitas – damals wie heute. Auch die Lust der Kinder am Entdecken der Musik hat sich in all den Jahren nicht grundlegend geändert, trotz der vielen Medien und der Ablenkung heutzutage. „Die Musikalität ist in uns Menschen drin. Wenn Kinder spielen, singen sie schon oft. Auch wenn sie sich gerne bewegen, steckt da Musikalität drin“, sagt die Hennigsdorferin.

Trommeln, Triangeln, Klanghölzer

Mit Seilen legte sie Notenlinien und mit Tüchern die Dächer der Noten, eine Pappscheibe komplettierte die Note. „Wir liefen dann über die Linien und die Zwischenräume, damit die Kinder das System verstehen können“, erklärt Barbara Schulz weiter. Notenwerte erklärte sie mit Schritten – je schneller, desto kürzer die Note. „Theorie habe ich immer mit Praxis verknüpft, Kinder brauchen eine ganzheitliche Erfahrung. Sonst würden sie nach zehn Minuten sagen, dass es ihnen zu langweilig ist.“ Auf Trommel, Triangeln, Klanghölzern, Kastagnetten & Co. ließ Barbara Schulz die Kinder dann die ersten Erfahrungen an Instrumenten sammeln. Wenn die Konzentration nicht mehr reichte, erzählte sie Klanggeschichte oder machte Tänze mit den Kindern – etwa mit Luftballons, die sie in die Luft werfen sollten. „Für mich war das Taktschwerpunktarbeit, für die Kinder war es einfach Luftballonspielen“, erklärt die langjährige Lehrerin. Barbara Schulz habe die Kinder an alle Varianten der Musik heranbringen wollen.

Für Ronny Heinrich, den Leiter der Musikschule, ist der Weggang von Barbara Schulz ein Verlust. Es gehe ein Stück Legende der Musikschule. „Sie war eine tolle, zuverlässige, motivierte Lehrerin, auf die ich mich in den 30 Jahren immer verlassen konnte. Sie war immer da, wenn es Probleme gab“, erklärt Ronny Heinrich. Wer auf Barabara Schulz folgt, ist unklar. Die Stelle werde zum September neu ausgeschrieben.

Barbara Schulz freut sich auf viel Familienzeit

Was die Zahl der Musikschüler angeht, so hat sich die Zahl in der Coronakrise auf 1250 Schülern im vergangenen Jahr nur leicht verringert. „Es gab nur wenige, die den Onlineunterricht in der Coronakrise abgelehnt haben“, erklärt Ronny Heinrich. Seit Mitte März findet der Einzelunterricht allerdings größtenteils wieder in Präsenz statt – nun dürfen auch Chöre und Bläser immerhin wieder draußen üben. Am Sonntag, 29. August, von 15 bis 18 Uhr, soll es unter dem Motto „Sound City“ einen Tag der Offenen Tür der Musikschule, es wird im Garten des Klubhauses ein Programm auf der Bühne geben, natürlich unter den gültigen Hygieneregeln – auch die Unterrichtsräume in der Musikschule stehen dann für Gäste zur Besichtigung bereit.

Auch Barbara Schulz könnte dann mal wieder vorbeischauen. Jetzt will sie aber erstmal die freie Zeit genießen, sich ihren beiden Enkeln, ein und vier Jahre alt, widmen. Und die Musik wird sie auch weiter begleiten. Ihr Mann spielt Saxofon, der Sohn Schlagzeug. Ihr Waldhorn wird sie also auch im Ruhestand wieder in die Hand nehmen.

Von Marco Paetzel